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Dursun Özbek'ten Abdurrahim Albayrak'a: "200 değil, 2 bindir"

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Victor Osimhen ürünlerinden 200 adet satın aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, esprili bir şekilde "200 değil, 2 bindir" dedi.

calendar 02 Ağustos 2025 14:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Abdurrahim Albayrak'a: '200 değil, 2 bindir'
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Galatasaray, Victor Osimhen transferine özel 10.000 adet set üretti.

ALBAYRAK'TAN 200 ÜRÜN

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Victor Osimhen ürünlerinden 200 adet aldı ve tüm iş adamlarına çağrı yaptı.

"200 DEĞİL, 2 BİNDİR"

Albayrak, oyuncu ile bir fotoğrafını da paylaşırken bu konu toplantıda başkan Dursun Özbek'e de soruldu. Özbek ise espri yaparak "Siz yanlış anlamışsınız, 200 değil, 2 bindir" diyerek Abdurrahim Albayrak'a mesaj gönderdi. 

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