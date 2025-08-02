Galatasaray, Victor Osimhen transferine özel 10.000 adet set üretti.
ALBAYRAK'TAN 200 ÜRÜN
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Victor Osimhen ürünlerinden 200 adet aldı ve tüm iş adamlarına çağrı yaptı.
"200 DEĞİL, 2 BİNDİR"
Albayrak, oyuncu ile bir fotoğrafını da paylaşırken bu konu toplantıda başkan Dursun Özbek'e de soruldu. Özbek ise espri yaparak "Siz yanlış anlamışsınız, 200 değil, 2 bindir" diyerek Abdurrahim Albayrak'a mesaj gönderdi.
Dursun Özbek'ten Abdurrahim Albayrak'a: "200 değil, 2 bindir"
Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Victor Osimhen ürünlerinden 200 adet satın aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, esprili bir şekilde "200 değil, 2 bindir" dedi.
Galatasaray
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