Dursun Özbek, Okan Buruk'a verdiği sözü tutamadı!

Galatasaray, en zor üye olunan kulüplerin başında geliyor. Liseden otomatik üye olanların dışında Galatasaray'a bu yıl 13'ü eski sporcu 108 kişi üye olabildi. Galatasaray Başkanı'nın da 15 kişiyi üye yapma kontenjanı bulunuyor.Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk ile Ayhan Akman sarı kırmızılı kulübe üye olmak isteyen isimlerdendi. Ancak, iki ismin yaptığı başvurular tüzüge takıldı. Okan Buruk sporu Galatasaray'da bırakmadığından Ayhan Akman ise futbolu bıraktıktan sonra 5 yıl içinde müracaat etmediğinden eski sporcu kontenjanından yararlanamadı.Dursun Özbek, üye yapmaya söz verdiği Okan Buruk ve Ayhan Akman için başkan kontenjanını kullanmak istedi. Ancak burada Burak Elmas engeline takıldı. Elmas, kendisine verilen 15 kontenjanın hepsini kullandığı için tüzük gereği Buruk ve Akman bu yıl üye olamadı.Dursun Özbek 2023 ocak ayında kendi kontenjan hakkıyla Okan Buruk ve Ayhan Akman'ın kulüp üyesi olmasını sağlayacak. Böylece verdiği sözü yerine getirmiş olacak. Okan Buruk, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 1991- 2001 yılları arasında forma giyerken Inter ve Beşiktaş sonrası 2006-2008 arasında ikinci Galatasaray dönemini yaşamıştı.Dursun Özbek, 2015-2017 yılları arasında başkanlık yaparken o dönem basketbol takımını Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Ergin Ataman'ı Galatasaray'a üye yapan isimdi.