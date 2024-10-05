Dursun Özbek: 'Galatasaray, Türkiye'nin gururudur'



Galatasaray Kulübünün 119. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile kulüp üyeleri, kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.Sarı-kırmızılı heyet daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçti.Burada açılış konuşmasını yapan başkan Dursun Özbek,diye konuştu.Galatasaray'ın herkesin gurur duyacağı başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini dile getiren Özbek, şunları kaydetti:Dursun Özbek'in konuşmasının ardından en kıdemli üye Vedat Akan, yaş kütüğüne 119. yıl plaketini çaktı.Kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara berat ve madalyalarının verilmesiyle devam eden tören, 2023-2024 sezonunda tüm branşlarda kazanılan kupaların müzeye teslim edilmesiyle sona erdi.