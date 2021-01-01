Durant'ten Kerr'e yanıt: "Steve, işime odaklansa daha iyiydi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Golden State Warriors'dan eski başantrenörü Steve Kerr'ün kendisinin sosyal medya kullanımından bıkmasıyla ilgili ifadelere yanıt verdi.



NBA muhabiri Matt Sullivan, yakın zamanda yaptığı bir röportajda Kerr'ün zamanında KD'nin Twitter kullanımını nasıl ele aldığı hakkında bazı ifadeleri paylaşmıştı.



Sullivan'a göre Kerr, Durant'e kendisine yapılan eleştirileri aşması gerektiğini söylemiş ve argümanında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e atıfta bulunmuştu.



KD bu ifadelere yanıt verdi ve basketbolseverlerle etkileşim kurmanın yanlış bir şey olmadığını öne sürerken, Kerr'ün Twitter kullanımından ziyade basketbolu hakkında yorum yapması gerektiğini söyledi:



"Basketbolseverlerle etkileşim kurmamda bir sorun görmüyorum, hatta bu bence teşvik bile edilmeli... Steve ayrıca işe asla geç kalmadığımı ve antrenmanlarda sürekli oyun hızında çalıştığımı da söylemeliydi. Bu, Twitter'da yaptıklarımdan daha ilgi çekici olmalı."



