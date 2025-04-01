Durant sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle en az 3 maç yok

Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Suns, üç maçlık bir deplasman serisine çıkacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Durant sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle en az 3 maç yok
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01 Nisan 2025 12:16
Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Suns, üç maçlık bir deplasman serisine çıkacak.

Durant, Pazar günü Houston Rockets karşısında potaya giderken Jabari Smith Jr.'ın ayağına basarak sakatlandı. Bu, Durant'in son iki yılda sol bileğinde yaşadığı üçüncü sakatlık oldu.

Phoenix Suns, NBA'de en zorlu fikstüre sahip takımlar arasında yer alırken, Play-In yarışında 1.5 maçlık bir farkla yer alıyor.

Durant'in sezon sonunda takas edileceğine dair spekülasyonlar devam ediyor. 35 yaşındaki yıldız, bu sezon 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Durant, 2026 yılında sınırsız serbest oyuncu olabilecek.

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