Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant, basketbolun geldiği noktaya dair düşüncelerini paylaşarak, oyunun şu an en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.



The Athletic'e konuşan Durant, basketbolun evriminden ve özellikle pivot oyuncuların yükselişinden bahsederek, oyunun sürekli geliştiğini vurguladı.



"Bence basketbol an itibariyle zirve noktasında," diyen Durant, "Oyun her zaman değişecek ve evrimleşecek. Basketbolu kazanmanın yollarını değiştiren yeni oyuncular ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.



36 yaşındaki Durant, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olsa da bu sezon 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla etkileyici bir performans sergiledi. Sakatlığına rağmen, oyunun genel gidişatına dair iyimserliğini koruyan Durant, oyuncuların her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.



"Oyunun büyüdüğünü görüyoruz. Oyuncuların nasıl geliştiğini görebiliyorsunuz," diyen Durant, son altı NBA şampiyonunun farklı takımlar olmasına dikkat çekerek, bu durumun kazanma stratejilerinin çeşitliliğini gösterdiğini ifade etti.



Durant'in takımı Suns ise bu sezon 35-41'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor ve playoff yarışının gerisinde kaldı. Ancak Durant, bu durumun NBA'in genel seviyesini değiştirmediğini düşünüyor.



Durant'in özellikle modern basketboldaki pivotların dönüşüne vurgu yapması dikkat çekti. Bir dönem perimetre oyuncularının domine ettiği ligde, pivotların artık hücum planlarının merkezine yerleştiğini ve oyunun seyrini değiştirdiğini belirtti.



"Elbette bazı insanlar bu durumdan şikayet edecek, oyunun farklı olmasını isteyecek," diyen Durant, "Ama genel olarak, basketbolun gelişimini izliyorsunuz. Eğer oyunu fazla eleştirirseniz, şu an yaşanan güzelliği kaçırırsınız." diyerek oyunun geldiği noktayı özetledi.