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Durant: "Kalbimde, her zaman bir Warrior olacağım"

Brookyln Nets süperstarı Kevin Durant, eski takımı Golden State Warriors'taki takım arkadaşlarıyla olan ilişkisinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brookyln Nets süperstarı Kevin Durant, eski takımı Golden State Warriors'taki takım arkadaşlarıyla olan ilişkisinden bahsetti.

Takımla geçirdiği üç yıl sonrasında KD, Draymond Green ile olan ilişkisine ve Warriors'ın gerçek bir üyesi olarak statüsünden duyduğu şüpheye dair skandalların ortasında Warriors'ı terk etmişti. Yine de yıldız oyuncu, takımla geçirdiği zamanı olumsuz bir şekilde değerlendirmedi.

NBC'den Kerith Burke ile yaptığı bir sohbette, Golden State ile geçirdiği zamana ışık tutan KD, kalbinde "her zaman bir Warrior olacağını" belirtti:

"Arada sırada iletişim kurarım. Bu yaz Draymond'ı görmüştüm, bir restoranda denk gelmiştik. Onu ve ailesini görmek güzeldi. Steph'le birkaç kez konuşmuştum. Herkesin durumunun iyi olduğunu ve kurduğumuz bu bağların, ülkenin hangi kısmında yaşarsak yaşayalım, giydiğimiz formalar ne olursa olsun asla kopmayacağını görmek çok güzel. Shaun'dan Andre'ye, JaVale'e, Steph'e, Klay'e, Jordan Bell'e, Omri'ye, Nick Young'a kadar.

Bay Area'da geçirdiğim zaman için çok minnettarım. Kalbimde daima bir Warrior olacağım."


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