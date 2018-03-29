Durant: "Beni şampiyonluğa motive eden ayrı bir şey yoktu"

Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, şampiyonluk konusunda önceden kendisini o hedefe ulaştırmak için bireysel motivasyona sahip olmadığını, kendisinden önce gelen efsanelerin örnekleri yerine, "Sadece basketbol oynadığını" söyledi.



Durant, şu şekilde konuştu:



"Hiçbir şey değişmedi. Ve bu tuhaf, çünkü tek gördüğüm duygusal anlardı. Kevin Garnett'in 'Her şey mümkün'ü, Jordan'ın yere uzanarak ağlaması, LeBron'un Cleveland'da kazandıktan sonra ağlaması... KG kazanmak için 13 yıl bekledi, MJ'in babası, kazandığı şampiyonlukların birinden önce vefat etti, ve o da ağladı. Bende şampiyonluk öncesi bu tarz motive edici şeyler yoktu. Sadece basketbol yolundan baktım."



"Kazandıktan sonra, geriye yaslandım ve elimle kendi sırtıma vurdum. Bunun için çok çalıştım. Her şeyin meyvesini verdiğini görmek çok hoşuma gitti, şimdi ise tavanımı test etmem gerekiyor."



