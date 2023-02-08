Durant, All-Star maçında forma giyemeyecek!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, 2023 All-Star maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Durant, All-Star maçında forma giyemeyecek!
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08 Şubat 2023 10:52
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, 2023 All-Star maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Durant'in 19 Şubat'ta Salt Lake City'de oynanacak bu yılki NBA All-Star Maçında oynamayacağını söyledi. Bu maç, KD'nin seçilmesine rağmen oynayamadığı üst üste üçüncü All-Star maçı olacak.

Geçtiğimiz 8 Ocak'ta Miami Heat'e karşı sağ dizindeki yan çapraz bağları burkmuş olan KD, o zamandan beri Nets için forma giyemiyor.

Nets başantrenörü Jacque Vaughn, Salı günü medyaya konuştuğunda Durant'in All-Star molasına kadar geri dönmesinin beklenmediğini ve müsait olup olmayacağıyla ilgili net bir tarihin henüz belirlenmediğini belirtmişti.

KD, bu sezon oynadığı 39 maçta 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarına sahip.

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