Dünyanın beklediği transferde son gelişme!

Real Madrid, Kylian Mbappe için PSG ile yaptığı görüşmeleri sona erdirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dünyanın beklediği transferde son gelişme!
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30 Ağustos 2021 20:25
Dünya futbol kamuoyunun merakla beklediği Kylian Mbappe transfer görüşmeleri sona erdi. Real Madrid, transferden çekildi.

Fransız RMC Sport'un geçtiği son dakika haberine göre; Real Madrid, Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e toplam 180 milyon euro'luk bir teklif sundu. Mbappe için 200 milyon euro'nun altında teklifi görüşmeyeceğini bildiren Paris Saint-Germain, bu teklifi kabul etmedi.

Real Madrid, bu cevap üzerine üçüncü bir teklif daha sundu ve cevap için belirli bir süre verdi. Ancak, Paris Saint-Germain bu teklifi yanıtsız bıraktı. Real Madrid, bu gelişme üzerine PSG'ye transferden çekildiği bilgisini verdi.

Marca'ya göre Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda biten ve PSG'den gelen 6 teklifi geri çeviren Mbappe ile ocak ayında görüşmelere başlamayı hedefliyor. İspanyol devi, Mbappe'yi gelecek yaz bonservis ödemeden kadrosuna katacağı konusunda da kendisine güveniyor.

2017 yazında 145 milyon euro bonservisle PSG'ye transfer olan Mbappe, Fransız kulübünde oynadığı 175 resmi maçta 135 gol atıp 63 asist yaptı.


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