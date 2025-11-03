Dünya tarihinin en borçlu spor kulübü: FC Barcelona!

Camp Nou'nun yeniden inşası

Mes que un club?* Şaka yapmıyorlardı."

Son yıllarda saha içi başarılarından sonra saha dışında yaşadığı parasal problemlerle manşetlere çıkan, finansal krizlerini bir türlü atlatamayan Barcelona'da perde arkasında neler yaşanıyor?Bunu dünyada birçok futbolsever merak ediyor ancak yakından takip eden hem finans uzmanı hem futbolseverler için bile cevabı bulmak hiç kolay değil.The Athletic İngiltere'nin futbol ekonomisi yazarı Chris Weatherspoon, aylar süren bir emek ve uğraşı sonucunda Barcelona'daki fotoğrafın bir kısmını çekmeyi başardı. Yine de fotoğrafın tamamını görmek mümkün değil zira bu fotoğrafı Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın bile gördüğünü söylemek kolay değil...Geçen sene 1.8 milyar Euro'yu geçen borcuyla dünya spor tarihinin en borçlu kulübü haline gelen Barcelona, gelecek onyıllara ait birçok gelir kalemini de kırdırdı; birçok yüklü kredi çekti ve saha içindeki rekabet gücünü artırmaya çalıştı.Barcelona neden bu halde, bu duruma düşmelerine neden oldu ve düştükleri derin çukurdan nasıl çıkacaklar?"Barcelona'nın kıtlık dönemleri sona ermiş gibi görünüyor.Geçen sezon, on yılın başında üç verimsiz yılın ardından, İspanya'da ikinci kez La Liga şampiyonluğunu kazandılar. Ayrıca altı sezon sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldiler. Geçen Pazar günü Real Madrid'e yaptıkları deplasman maçı mağlubiyetle sonuçlansa da, Barça tüm turnuvalarda dört El Clasico maçını arka arkaya kazandı. Tekrar güçlü bir takım oldular.Futbolda sıkça görüldüğü gibi, Barcelona'nın saha içindeki mücadeleleri saha dışındaki endişelerle örtüşüyordu. Son yıllarda saha dışında yaşananlar baş döndürücüydü; başka hiçbir yerde görülmeyen, hızla artan maliyetler ve borçlar, tuhaflıklar ve hileler. Bu durum, futbol sözlüğüne yeni bir kelime bile kazandırdı:Camp Nou'nun mali durumuna uzun süreli bir etki yaptılar, tıpkı kulübün ünlü stadyumunda maç oynamasını engellemeye devam eden yenileme çalışmaları gibi.Son yıllarda Barcelona'nın finansmanını takip etmek neredeyse imkansızdı, bu futbol muhasebesinde Hydra'yı alt etmek gibiydi; bir karmaşık işlemi çözdüğünüzde, onun yerine hızla iki tane daha ortaya çıkıyordu. Katalan devi, Ekim ayında 2024-25 hesaplarını açıklarken "tüm alanlarda ekonomik iyileşme ve operasyonel verimlilik" ilan etti.Barça'nın konumu, birkaç yıl öncesine göre daha güçlü görünüyor. "Toparlanma" kelimesinin yerinde bir kelime olmasının ve bu önlemlerin alınmasının bir nedeni var.Bu önlemlerin Barcelona'yı nereye getirdiğini anlamak karmaşık bir soru.Buna cevap bulmak için, dünya futbolunun en zengin kulüplerinden birinin finansmanını bu kadar kötü bir duruma getiren nedenlere geri dönmemiz gerekiyor.Neymar'ın transferi, eski takımının mali gücünü daha da vurguluyor gibi görünüyordu. Katalonya'dan ayrılırken, altı yıl üst üste kar eden, maaşların gelirlerin %60'ından az olduğu ve gelirlerin sağlıklı bir şekilde arttığı (üç sezonda 164 milyon Euro ve %34 artış) bir kulüpten ayrılmıştı.648 milyon Euro ile Barça'nın geliri, Real Madrid ve Manchester United'ın 30 milyon Euro gerisinde, futbol dünyasında üçüncü sıradaydı. Başka hiçbir kulüp 600 milyon Euro'yu geçemedi. Şimdi, tüm bunların üzerine, tarihin en yüksek transfer ücreti de eklendi.Ancak Neymar'ın satışının ardından gelen, yıllarca süren bir kar patlaması değil, tam tersi oldu.Barcelona, 2017-18 sezonunda tekrar kar etti, ancak dünya rekoru kıran transfer ücretini de hesaba katarsak, bu karın boyutu oldukça düşüktü. Kulüp, 200 milyon Euro'dan fazla oyuncu karının ardından 20,1 milyon Euro'luk vergi öncesi kar elde etti. Operasyonel performans,Geçen sezona kadar tekrar operasyonel kar elde edemediler.2017 yazından önceki yedi sezonda, Barça'nın futbol maaşları ve transfer amortismanı (oyuncunun sözleşme süresi boyunca ücretlerin yıllık maliyeti) için toplam harcamaları sürekli olarak %60'ın altında kaldı ve sadece bir kez (2014-15 sezonunda %60,3) bu oranın biraz üzerine çıktı.Barça gibi büyük bir kulübü yönetmenin getirdiği diğer maliyetler hesaba katılmadan, her bir Euro'nun 81 senti futbolcu personel maliyetleri veya oyuncuları Camp Nou'ya getirmek için ödenen ücretler tarafından yutuldu. Ve diğer işletme maliyetleri de çok yüksekti. Kulüp çok kısa sürede yapısal olarak zayıfladı.Neymar'ın ayrıldığı yıl, Barcelona oyuncu kayıtları için, özellikle yeni transferler için, 347,4 milyon Euro gibi muazzam bir miktar ödedi.Temmuz 2019'da Antoine Griezmann da aynı şeyi yaptı.2017 ile 2019 yılları arasında, futbolla ilgili maaşlar ve amortisman harcamaları 367,4 milyon Euro'dan 593,9 milyon Euuro'ya yükseldi; bu, 226,6 milyon Euro (yüzde 62) artış anlamına geliyor.Pahalı transferler doğal olarak pahalı maaşlar anlamına geliyordu, ancak o dönemde yaşanan bir başka önemli olay da Lionel Messi'nin sözleşmesinin uzatılmasıydı.Neymar'ın satışından birkaç ay sonra, 25 Kasım 2017'de, Dembele ve Coutinho'nun transferleri arasında Messi, 2021 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayan bir sözleşme imzaladı.Barcelona'nın resmi açıklamasında Messi'nin yeni satın alma bedeli 700 milyon Euro olarak belirtildi, ancak önümüzdeki 43 ay boyunca hizmetlerinin kulübe ne kadara mal olacağı açıklanmadı. Bu, ancak üç yıldan fazla bir süre sonra, İspanyol gazetesi El Mundo'nun sözleşmenin ayrıntılarını elde edip sızdırmasıyla netleşti.Rakamlar, özellikle Mundo'nun haberinin yayınlandığı dönemde, Barça'nın mali durumunun büyük baskı altında olduğu bir dönemde, göz kamaştırıcıydı. 2017'nin sonlarında, o sezonun başına geriye dönük olarak imzalanan anlaşma,Arjantinli oyuncunun istihdam ve imaj hakları sözleşmelerinden elde edeceği maaş ödemeleri toplam 288,6 milyon Euro'ya ulaşırken, yenileme bonusu 115,2 milyon Euro ve Şubat 2020'den sonra kalması halinde sadakat bonusu 77,9 milyon Euro daha sağlayacaktı. Sözleşmenin diğer unsurları performansa bağlı olduğundan, her şey gerçekleştirilemedi, ancak bu anlaşma kapsamında017-18'den 2020-21'e kadar, Barcelona dışında sadece iki kulüp dört yıl içinde toplam maaş giderleri için bundan daha fazla harcama yaptı.. O dönemde en fazla harcama yapanMessi, sözleşmesinin sonunda kulüpten ayrılana kadar kendisine ödenmesi gereken tüm parayı almadı, çünkü Barça'nın mali sıkıntılarını hafifletmek için yüksek maaş ödemelerini ertelemekle anlaşan birçok kişiden biriydi.Bu ertelemeler, kulübün maliyesine büyük darbe vuran diğer ana faktörün, yani Covid-19 pandemisinin ardından ortaya çıktı.Bu durumdan etkilenmeyen çok az işletme vardı, ancak futbolda en zengin takımlar en acil sıkıntıyı hissetti. Stadyum kapıları kapalıyken büyük maaşlar hala ödenmek zorunda olduğundan, kulüpler büyük bir dengesizlikle karşı karşıya kaldı.Barcelona'nın durumunda, maç günü gelirleri 2018-19'da 174,9 milyon Euro'dan iki yıl sonra 23,7 milyon Euro'ya düştü., ancak toplam gelirdeki 262 milyon Euro'luk azalma bu tasarrufları fazlasıyla eritti.Onun yerini, 2003-2010 yılları arasında Barcelona başkanlığı yapmış olan Joan Laporta aldı.Laporta, Barcelona'nın mali sorunlarını çözmek için bir planla geldi ve durumu mümkün olduğunca Bartomeu yönetimine yüklemek istedi.Barça, o sezon oyuncu değerlerini 160,6 milyon Euro değerinde düşürdü ve vergi ve yasal işlemlerle ilgili 84,1 milyon Euro karşılık ayırdı. Bu maliyetler kulübün denetçileri tarafından onaylandı, ancak Laporta ve yardımcılarının 2021-22 sezonundan itibaren daha temiz bir tablo sunmalarına da yardımcı oldu.Kulüp, Laporta'nın ikinci döneminin ilk tam sezonu olan 2021-22'de gerçekten kar elde etti, ancak önemli bir uyarı vardı.2024'ün sonlarında Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) heyetine yaptığı sunumda Barcelona, Laporta'nın seçilmesinin ardından atanan mevcut yönetim kurulunun, "(kulübün) spor dışı varlıklarının bir kısmını paraya çevirmenin, özkaynak pozisyonunu düzeltmenin en etkili ve neredeyse tek yolu olduğunu kabul ettiğini" belirtti. Bunun "sahada doğrudan rekabet gücünü korurken (kulübün) üyelerine doğrudan bir etki yapmaktan kaçınmayı amaçladığını" söylediler.Kulüplerin ödeyebileceğinden fazla harcama yapmasını engellemek için tasarlanan bu kural, spor dışı harcamaları beklenen gelirlerden çıkarır ve kalan rakam, takımın sezon için kadro harcama limitini oluşturur. Önemli olan, SCL'nin ileriye dönük olmasıdır. Kulüplerin borçlarının artmasını önlemek için, oyuncuları kaydettirmelerine sınırlar getirir.2022 kışına gelindiğinde, Barça'nın mali durumu o kadar kötüydü ki, SCL rakamı negatifti (144,4 milyon Euro açık). Açıkçası, bu rakamı karşılamak imkansızdı, ancak pratik olarak bu, yeni oyuncuları kadroya kaydedemeyecekleri ve bunu değiştirmek için çok fazla gelir elde etmeleri veya çok fazla maliyet kesmeleri gerektiği anlamına geliyordu.Pandeminin ardından taraftarlarının üyelik ücretlerini artırmaya hem muktedir hem de istekli olmayan ve benzer şekilde kendilerini futbol açısından dezavantajlı bir duruma sokmaktan kaçınan kulüp, kısa vadeli bir destek için uzun vadeli varlıklarını satma kararı aldı.Bu ihmal gibi görünse de, Barça'nın Real Madrid gibi finansal sıkıntılardan kurtulma konusunda çoğu futbol elitinden daha sınırlı olduğunu vurgulamakta fayda var. ÖrneğinÜye sahipliği statüsü ve bunun getirdiği nispeten para yatırma yetersizliği, her iki kulübün de dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiği anlamına geliyor. VBu durum hızla tersine döndüğünde ve pandemi daha da baskı yarattığında, PSG gibi kulüplere kıyasla daha az seçenekleri vardı.. Belki de tesadüfen, City ve Chelsea o sezonun Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.Barcelona, oyuncu harcamalarını önemli ölçüde azaltabilirdi, ancak milyarder rakipleri ve zengin ülkelerle kıtasal sahnede rekabet etmek zorunda oldukları bir dönemde, uzun vadeli düşünceden çok kısa vadeli kazançlara öncelik vermiş olsalar da, izledikleri yolu seçmeleri anlaşılabilir bir durumdur.Bu kazançların ilki,Alıcı, 267,1 milyon Euro ödeyen ABD'li yatırım grubu Sixth Street oldu. Birkaç hafta sonra geri dönen grup, aynı hakların yüzde 15'ini daha 400,4 milyon Euro'ya satın aldı.Toplamda,Nakit akışı, ikinci sezonda yaklaşık 200 milyon Euro'luk işletme nakit açığını telafi etmeye yardımcı oldu. Maliyeti bilinmeyen bir geri satın alma maddesi, Barça'nın 25 yıllık süre dolmadan bu hakları geri almasına olanak tanıyor. Ancak bu arada, bu hakların satışı, yıllık gelirlerin önemli bir kısmından vazgeçilmesi anlamına geliyordu.Bunun etkisi, o zamandan bu yana yayın gelirlerine bakıldığında açıkça görülüyor. Geçen sezon, Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmenin bir yan etkisi olarak bu gelirler yüzde 3 arttı. Ancak 2024-25 sezonundaki TV haklarından elde edilecek gelir, Barça'nın La Liga gelirlerinden tam payını aldığı son yıl olan 2021-22 sezonundaki seviyeye geri dönmekten ibarettir.Sixth Street ile anlaşma yapmasından bu yana, Barcelona yaklaşık 120 milyon Euro TV geliri, yani anlaşma yaparken aldığı toplam gelirin yüzde 18'ini teslim etmiştir.ve bu, kulübün 2022'de hakları satarak aldığı miktarın yüzde 50 üzerinde. Aslında, anlaşma yüzde 3,5 faizli 25 yıllık bir krediye eşdeğer olacak ve bu da hakların değerinin artmaması durumunda geçerli.Saha içindeki rekabet gücünden ödün vermeme politikası doğrultusunda,Ancak La Liga, Sixth Street'in tüm parasının hemen tanınabileceğinden memnun değildi ve bu da kulübü, aslında oynatmak için kayıt ettiremedikleri oyuncuları transfer etmek için büyük harcamalar yapmış bir durumda bıraktı.Bu nedenle, ikinci TV hakları satışı ile birlikte, o sezonBu, Bartomeu döneminde görsel-işitsel içerik üretmek için kurulan bir kuruluştu ve 2022 yılına gelindiğinde, Laporta'nın kulübün mali sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için gözüne çarpan bir seçenek haline gelmişti.29 Temmuz'da Barça, kulübün Barça Studios varlıklarının kısmi satışını kolaylaştırmak için kurduğu Bridgeburg Invest, S.L. şirketinin %24,5 hissesini, blockchain tabanlı bir platform olan Socios'a sattı.Bridgeburg'un %51 hissesine hala sahip olan kulüp, bu şirketi bir bağlı ortaklık yerine iştirak olarak kabul etti, yani kontrolün kaybedildiği anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Bridgeburg'un sonuçlarını kulübün grup finansal tablolarında konsolide etmek yerine, Bridgeburg hisselerini yıl içi kağıt kazancı olarak kabul edebildiler.La Liga'nın konumu, Barcelona'nın Socios ve Orpheus Media'dan Bridgeburg hisseleri için sadece 10 milyon Euro aldığının ortaya çıkmasıyla tekrar değişti. Bu iki alıcı, hisselerinin bir kısmını Alman şirket Libero Football Finance ve Hollanda merkezli NIPA Capital'e sattı. Barça daha sonra bu hisseler için Libero'dan Alman mahkemeleri aracılığıyla ödeme talep etti.Barça Studios anlaşmaları, karlılığa 401 milyon Euro katkı sağladı, ancak büyük bir kısmı o zamandan beri tersine döndü. 2023-24'teBarça Studios o kadar tartışmalıydı ki, kulübün eski denetçileri Grant Thornton, kulübün 2023-24 hesapları için yayınladığı denetim görüşünü şartlı hale getirdi. Bu ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse, denetçiler, Barça'nın Bridgeburg aracılığıyla Barça Studios'taki hisselerine verdiği değeri kabul etmediler. Hisse satışlarından ödeme alınamamış olmasını gerekçe göstererek, Grant Thornton, Barça Studios'taki hisselerin (o zamana kadar kulüp tarafından Barça Vision olarak yeniden adlandırılmıştı) abartılı olduğunu ve değer düşüklüğüne tabi tutulması gerektiğini düşündü;Barça, 2023-24 yılında bu değer düşüklüğünü kaydetmeyi reddetti, ancak son hesaplarında o yılın rakamlarını yeniden düzenlerken bunu yaptı.O zamandan berive2023-24 sezonu geride kaldığından, geriye dönük olarak2021'de Laporta'nın ardından ikinci olan ve bir sonraki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabilecek Victor Font, geciken değer düşüklüğü giderini "şeffaflık eksikliği"nin kanıtı ve yönetim kurulunun üyelerden zararları gizlemesinin bir örneği olarak gösterdi.Geçen sezon daha fazla değer düşüklüğü yaşandı. Kulübün tüm dijital ve görsel-işitsel üretim faaliyetlerini denetleyen ve Bridgeburg (ve Barça Vision) şirketlerinin bağlı olduğu yeni bir marka olan Barça Media'nın halka arz planının iptal edilmesinin ardından, Barça Vision, daha önce Barcelona'nın Bridgeburg'daki hisselerini elinde bulunduran Barça Produccions ile birleştirildi.Bu, kulübün Barça Produccions'daki hissedarlık oranını %100'den %53,4'e düşürdü ve birleşen şirketin kolektif yönetimi, Barça Produccions'un artık Barcelona'nın grup hesaplarına konsolide edilemeyeceği anlamına geliyor. Bu kontrol kaybının değeri, Barça Produccions'un genel olarak yeniden değerlendirilmesi (yani Bridgeburg'un birleştiği iş) ile birlikte,Camp Nou'daki yenileme çalışmaları sonucunda,Esasen kulüp, bu koltukların haklarını önümüzdeki otuz yıl boyunca, koltuğu kullanmayı veya bu hakkı başka bir tarafa satmayı seçebilecek alıcılara sattı. Barcelona, garantili gelir karşılığında koltuklar üzerindeki haklarından vazgeçti.Bu 100 milyon Euro'dan, Barça 2024-25 yılında 71,6 milyon Euro'yu gelir olarak kaydetmeyi başardı, kalan 28,4 milyon Euro ise gelecek dönemlerde kaydedilecek.Barça'nın La Liga'nın SCL ile mücadelesinin neden devam ettiğini anlamak için, PSL gelirinin tamamı hariç tutulmuş olsaydı geçen sezon vergi öncesi sonuçlarının ne olacağını düşünün:Bu tür önlemlerin devam edip etmeyeceği bilinmemektedir.Haziran 2022'de Laporta, üyelerden ticari bir yan kuruluş olan Barça Licensing & Merchandising'in (BLM) yüzde 49,9'una kadarını satma izni aldı. Bu henüz gerçekleşmedi ve kulüp hazinedarı Ferran Olive geçen ay BLM'nin satılmayacağını söyledi.Barça'nın bu yolu izlemekten kaçınmak istemesinin nedeni kolayca anlaşılabilir. BLM'nin geliri geçen sezon 150 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Barça'nın ticari iştiraki tek başına, Real Madrid, Atletico, Sevilla ve Real Sociedad dışındaki tüm İspanyol kulüplerinin son toplam gelirinden daha fazla gelir elde etti.2014 yılının Nisan ayının ilk haftasında, İspanyolca'da "socios" olarak bilinen Barcelona kulübü üyeleri tarihi bir oylama yaptı.Ankete katılanların %72'sini oluşturan 27.000'den fazla üye, Barça'nın Camp Nou stadyumunu ve çevresini iyileştirip genişletmeyi amaçlayan New Espai Barça projesini onayladı. Yenilenmiş futbol stadyumunun yanında, Barça'nın basketbol, hentbol, hokey ve futsal takımlarının oynayacağı yeni bir Palau Blaugrana inşa edilecek.Toplamda, bu ve bölgedeki diğer çalışmaların Mayıs 2017 ile Mart 2021 arasındaki dört yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Espai Barça, kulübe 600 milyon Euro'ya mal olacak ve üç eşit ama farklı yolla finanse edilecekti: 200 milyon Euro yeni Camp Nou'nun isim hakları, 200 milyon Euro pozitif işletme nakit akışı ve 200 milyon Euro banka kredisi.Orijinal 600 milyon Euro'luk bütçe, Laporta'nın başkanlığa geri döndüğü 2021 yılında, proje henüz başlamışken, planlandığı gibi bitirilmeye yakın olmaktan çok uzakken iptal edildi. Sadece 6.000 kişilik Estadi Johan Cruyff, kadın takımı, yedek takım ve 19 yaş altı takımın iç saha maçlarını oynayacağı yeni futbol sahası tamamlanmıştı.O yılın sonlarında, 'socios' Espai Barça'nın finansmanı konusunda bir başka oylama yaptı ve Laporta'nın planını 2014'teki ilk oylamanın sonuçlarından daha büyük bir çoğunlukla onayladı.Dört yıl sonra, revize edilen proje de programın gerisinde kalıyor ve maliyetler artıyor, 2022-23'te Espai Barça için 106 milyon Euro harcandı, bir yıl sonra 322 milyon Euro daha ve geçen sezon 415 milyon Euro daha harcandı.Çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ise kimsenin bilmediği bir konu. Yenilenen Camp Nou'nun bu sezonun başında büyük ölçüde tamamlanması planlanıyordu, ancak Barça, kapasitesi azaltılmış olsa bile stadyumu yeniden açmak için mücadele ediyor. Bu yıl kulübün ikonik stadyumuna geri dönmek, yarınki umutların somutlaşmış hali oldu; bu sezon La Liga'daki ilk iki iç saha maçını küçük Estadi Johan Cruyff'ta oynamak zorunda kalan Barça, daha sonra 1992 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmış olan geçici evi Estadi Olimpic Lluis Companys'e geri döndü. Geçen hafta kulüp, "stadyumun kademeli olarak yeniden açılması sürecinin bir parçası olarak" bu Cuma günü Camp Nou'da en fazla 23.000 taraftar için açık bir antrenman seansı düzenleyeceğini duyurdu.Gecikmeler, finansal etkiyi daha da artırdı. Espai Barça'nın maliyeti 1 milyar Euro civarında, ancak bu rakam, kulübün Camp Nou'dan taşınması nedeniyle uğradığı gelir kaybını içermiyor. Lluis Companys'teki ortalama seyirci sayısı, 2022-23 sezonunda Camp Nou'daki 83.498 rakamının yaklaşık yarısı civarında ve her kaçırılan son tarih, Barça'nın gelirlerini artırma çabalarını geciktiriyor.Projenin kulübün bilançosu üzerindeki etkisi o kadar belirgin ki, Laporta, kulübün tüzüğünün Barcelona'nın taşıyabileceği borç seviyesini sınırlayan 67. maddesini geçici olarak askıya almaya ikna etti.Sahiplerin finansmanı yerine, işletme zararlarıyla mücadele etmek için 'palancas'a ihtiyaç duyulduğu gibi, artan Espai Barça faturasını karşılamak için alternatif kaynaklar bulmak zorunda kaldılar.Bu, büyük miktarda borçlanma şeklinde gerçekleşti.2018 yılında Barcelona'nın borcu sadece 67,2 milyon Euro idi. Espai Barça ile ilgili ilk 40 milyon Euro'luk dilim bir sonraki sezon ödünç alındı, ancak bu, kulübün kredilerinde belirgin bir artışla aynı zamana denk geldi. Espai Barça projesiyle ilgisi olmayan 160 milyon Euro'luk bir borç daha 2018-19'da eklendi, ardından bir yıl sonra gelen pandemi, zaten üzerine yığılan maliyetlerden dolayı oldukça yük altında görünen gemide bir delik açtı.Barça, koronavirüs futbolun kapılarını kapatmasının hemen ardından, daha önce kullanılmamış kısa vadeli kredilerden 117,8 milyon Euro çekti ve Haziran 2021'e kadar kulübün nakit ihtiyacı o kadar büyük hale geldi ki, "90 günlük bir süre için hazine yükümlülüklerini karşılamak" için Goldman Sachs'tan 80 milyon Euro'luk bir kredi aldı. Aynı ay, üyelerden Goldman Sachs ile 525 milyon Euro'luk bir borç refinansmanını onaylamaları istendi ve kabul edildi;Kredinin geri ödemeleri, kulübün kasasından yıllık yaklaşık 30 milyon Euro çekiyor ve 2031-32 sezonunda 265,7 milyon Euro'luk tek seferlik bir ödeme yapılacak. Kredinin faiz maliyeti bilinmemekle birlikte düşük olması bekleniyor; anlaşmayı açıklarken Barcelona'nın belirttiği hedef yüzde 3'lük bir faiz oranıydı.Espai Barça projesinin borcu, çalışmaları finanse etmek için 2023 yılında kurulan bir menkul kıymetleştirme fonu tarafından tutuluyor. Basit bir ifadeyle, fon esas olarak borç yoluyla para topluyor, ardından bu parayı inşaatta kullanılmak üzere Barcelona'ya aktarıyor. Karşılığında, Camp Nou'nun yenilenmesinden sonra elde edilen ek fonlarla zaman içinde kredileri geri ödeyecekler.Fon daha önce Barça'nın kontrolü altında kabul edildiğinden, varlıkları ve yükümlülükleri konsolide mali tablolarının bir parçası olarak dahil edildi. Ancak fonun faaliyeti, parayı kulübe aktarmakla sınırlı değildir. Kuruluşunda, menkul kıymetleştirme fonu 1 milyar Euro'dan fazla borç topladı, bu da Barcelona'nın o noktada borçlanması gereken miktarın çok üzerindeydi.Sonuç olarak, geçen sezonun borç rakamları, menkul kıymetleştirme fonunun borçlarının tamamını içeriyordu, bu borçlar kulübe aktarılmış olsun ya da olmasın.Bu sefer, yeni denetçiler, Barcelona'nın aslında fon üzerinde kontrolü olmadığını ve bu nedenle fonun varlık ve yükümlülüklerinin kulübün konsolide mali tablolarında yer almaması gerektiğini belirlemiştir. Sonuç olarak, sadece Barça'nın fona olan borçları dahil edilmiştir. Bunlar fonun toplam borçlarından daha düşük olduğu için, borç rakamı 2023-24 hesaplarına kıyasla düşmüştür.Gerçekte, Barça'nın borcu hala artıyor. Espai projesinin maliyetleri tamamlanana kadar artacağından, fonun borçlarının tamamının tekrar kulübün defterlerinde görünmesi bekleniyor.Barcelona, 267 milyon Euro'luk transferin indirilmesinden sonra bile, kısmen Covid-19'un etkisine ilişkin düzeltmeler sayesinde, o sezon başabaşlık şartını ihlal etmekten kaçındı. Ancak bir yıl sonra durum farklıydı, çünkü UEFA bu kaldıraçları La Liga'dan daha da olumsuz değerlendiriyordu ve Barça, yeni Futbol Gelirleri kuralını ilk yılında ihlal etti.Daha fazla mali ceza da gelebilir. Barça, bu sezon veya gelecek sezon için kararlaştırılan Futbol Gelirleri hedeflerini aşarsa, her yıl 22,5 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak ve bu, aşımın 20 milyon Euro veya daha az olması durumunda geçerli olacak.Barcelona, 2024-25 sezonunda bir başka zarar daha kaydetti, ancak 8,4 milyon Euro (veya vergi sonrası 16,9 milyon Euro) ile son yıllara göre belirgin bir düşüş gösterdi. Bu rakam, muhtemelen tek seferlik ve tekrarlanması olası olmayan 71,6 milyon Euro'luk PSL gelirini de içeriyordu, ancak bunun dengesi, yeniden açıldığında Camp Nou'dan elde edilecek tekrarlayan gelir olacaktır.Gelir artışı, ticari gelirdeki büyük artıştan kaynaklandı. Bartomeu'nun yönetimi, aşırı harcamalarıyla biliniyor, ancak kulüp onun yönetiminde ticari olarak başarılı oldu. Bu gelir akışı, Bartomeu'nun göreve gelmesinden pandeminin başlamasına kadar geçen beş yıl içinde yaklaşık iki katına çıktı. Bunun nedeni, kısmen 2018-19'da BLM'nin kurulmasıyla perakende faaliyetlerinin kulüp bünyesine alınması kararıydı.Büyüme devam etti. Barça, PSL gelirini ticari gelir olarak kaydetti, ancak bunun tek seferlik bir gelir olduğu gerekçesiyle bu geliri çıkarırsak bile, Deloitte'un tanımına göre ticari gelirleri muhtemelen yine de 500 milyon Euro'yu aştı.Bu büyüme, dünya çapındaki markalarla yapılan bazı büyük anlaşmalarla sağlanmıştır. Nike ile yenilenen anlaşma, kulübe yıllık 108 milyon Euro kazandırıyor ve 2028'de 120 milyon Euro'ya yükselecek. Nike sözleşmesi, imza bonusu olarak 158 milyon Euro daha içeriyordu. Camp Nou isim hakkı ve Spotify ile yapılan forma önü sponsorluğu, yıllık 55 milyon Euro kazandırıyor. BLM işi de büyük meblağlar getiriyor.Diğer yandan, finansal durum düzelmesine rağmen oyuncu satışları düştü, bu da Bartomeu döneminin tersine bir durum. Neymar'ın dev transferi, oyuncu satışları sağlıklı bir gelir kaynağı sağlasa da, yıkıcı transfer harcamalarının başlangıcı oldu. 2017 ile 2020 arasında Barcelona, 376,9 milyon Euro oyuncu karı kaydetti, bu da aynı dönemde 432,3 milyon Euro işletme zararı olduğu düşünüldüğünde iyi bir sonuç.Dembele, Franck Kessie ve Nico Gonzalez'in ayrılmasıyla 2023-24 sezonunda 80,6 milyon Euro kar elde edilmesine rağmen, o zamandan beri satışlar daha az verimli oldu. Barça'nın son beş sezondaki oyuncu satışlarından elde ettiği toplam kar sadece 81,4 milyon Euro ve 2021-22 sezonunda kaydedilen 160 milyon Euro'luk oyuncu değerindeki değer düşüklüğü olmasaydı, bu rakam muhtemelen daha da düşük olurdu. Bu düzeydeki oyuncu karları, yurt içinde orta seviyededir ve iki Madrid takımı ile Avrupa'daki diğer rakiplerinin çok gerisindedir.Barça, dengeli bir yapıya geri dönme fikriyle çelişen kararlar almaya devam etse de, harcamaların azalması bir gerçek.Geçen yıl Dani Olmo transferini çevreleyen fiyasko buna bir örnektir.2022 üçlüsü gibi, kayıt edilmeden önce imzalanan RB Leipzig'den 60 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu, yeni takım arkadaşı Andreas Christensen'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında oynama izni aldı. Ardından, Ocak ayında La Liga, kulübün VIP koltuk gelirlerini kabul etmemesi üzerine, Olmo ve diğer yeni transfer Pau Victor, İspanyol hükümeti devreye girince kayıt edildi.Transfer harcamaları azalmış olsa da, Barcelona'nın Haziran sonu itibarıyla 81,7 milyon Euro'luk net transfer borcu La Liga için yüksek bir rakam ve bu da ligin geri kalanında harcamaların minimum düzeyde olduğunu gösteriyor. Raphinha (42,3 milyon Euro), Olmo (33,7 milyon Euro) ve Kounde (25,0 milyon Euro) ile Vitor Roque (17,2 milyon Euro), Ferran Torres (13,8 milyon Euro) ve Lewandowski (11,3 milyon Euro) için hala önemli meblağlar borçlu. Bu sezon transfer taksitleri için net 100,2 milyon Euro ödenmesi gerekiyor (gelecek yıllarda Barça'ya net 18,5 milyon Euro borçlu olunacak), bu da kısa vadede nakit akışını daha da sıkıştıracak.Olmo gibi transferlere rağmen, Haziran ayı sonunda Barcelona'nın kadro maliyeti dünya futbolunda ilk 15'in dışında kaldı. Oyuncularının defter değeri ise 188,9 milyon Euro ile daha da düşük, ancak kulüp son hesaplarında, bu rakamın modern transfer piyasasında bazı oyuncuları satmaları halinde elde edecekleri gelirle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamaktadır.Bu piyasa değerlerinin farkına varmak, Barcelona'nın mali durumunu güçlendirecektir, ancak rekabet gücünü azaltacaktır. Yıldız oyuncuları satma konusundaki isteksizlik, kulübü 'palancas' yoluna sokan faktörlerden biriydi.Satın alma maliyeti düşük olan oyuncuları tutmak transfer harcamalarını düşük tutar, ancak bunun tersi, bu oyuncuların kendi değerlerinin farkında olmaları ve buna göre ücret almak istemeleridir. Barça'nın futbol maaş giderleri geçen sezon 26,3 milyon Euro (yüzde 7) artarak yeniden yükseldi.Diğer birçok sektörde ve birçok futbol kulübünde, büyük maliyet kesintileri ve finansal cömertlikten uzaklaşma gündemde olurdu. Ancak Laporta'nın başkanlığında, popülerliğin kalıcı olmanın anahtarı olduğu Katalonya'da durum böyle değil. Barça, bunun yerine para toplamak için daha da yenilikçi yollar bulmayı tercih etti., ancak bu rakam, Barça'nın çeşitli diğer spor dallarından oyuncuları istihdam etmesinin yanı sıra saha dışı personel sayısının da yüksek olmasının getirdiği büyük maliyeti de içeriyor.Geçen sezon, temel rakamlar toparlanmasına rağmen, Barcelona'nın mali durumu yeterince açık yorumlara açık kaldı ve kulüp denetçilerini bir değil iki kez değiştirdi.Grant Thornton ile ilişkilerini yenilememeyi tercih ettiler ve Crowe 2024-25 hesaplarını onayladı. Bu ikisi arasında, görünüşte Barca'nın PSL gelirinden 100 milyon Euro'yu tam olarak kaydetmeye çalıştığı dönemde, açıklanmayan üçüncü bir denetim firması görev yapıyordu. Bu diğer denetçilerin kimliği resmi olarak hiç açıklanmadı, ancak İspanyol spor gazetesi Diario AS Nisan ayında bunun Barselona merkezli bir firma olan Abauding olduğunu bildirdi.Ağustos ayında, Laporta'nın yönetim kurulu, Barcelona'nın SCL rakamını artırmak ve yeni sezon öncesinde Rashford ve yeni kaleci Joan Garcia'yı kadroya kaydetmek için gerekli olan 7 milyon Euro'luk krediyi desteklemek üzere kişisel varlıklarını teklif etti.Espai Barça'nın yaklaşık 424 milyon Euro'luk borcu, kısa süre önce yüzde 5,19'luk daha düşük bir ortalama faiz oranıyla yeniden finanse edildi, ancak bu oran, örneğin Real Madrid'in stadyum borcunun teminat altına alındığı yüzde 3,2'lik faiz oranından hala iki puan daha yüksek.Camp Nou'daki gecikmeler, işlerin yolunda gittiğini göstermiyor. Yurt içinde ve yurt dışında kurallara uymak için devam eden mücadeleler de öyle. Kısa vadeli yükümlülükler hala varlıkları büyük ölçüde aşıyor. Genel karlılık hala belirsizliğini koruyor. Kulüp, fon yaratmak için alternatif yollar aramaya devam ediyor; kısa süre önce iptal edilen, Florida'nın Miami kentinde Barça ve Villarreal arasında bir La Liga maçı düzenleme girişimi, büyük ölçüde getireceği gelir nedeniyle cazipti.Saha içinde Barça yeniden rekabet ediyor, yeniden eğlendiriyor. Teknik direktör Hansi Flick'in rehberliğinde, değer dolu heyecan verici genç bir kadroya sahipler. Yirmi yıl önce olduğu gibi,İkincisi, kulübü neredeyse mahvediyordu.Bu aptallıktan sonra geçirdikleri süreç büyüleyiciydi.* Bir kulüpten daha fazlası