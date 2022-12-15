Dünya şampiyonu halterci gözünü olimpiyatlara dikti

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda silkmede altın madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor.



Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç, silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı.



Koparmada 140 ve toplamda 322 kiloyla yarışmayı tamamlayan 20 yaşındaki sporcu, bu başarısıyla Türkiye'ye organizasyonda erkeklerde 7 yıl sonra ilk kez altın madalya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.



Şampiyonanın ardından memleketi Ordu'ya gelen Yusuf, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Ünye ilçesindeki bir spor salonunda antrenman yapan Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır ilgilendiği haltere Ordu'daki antrenörü sayesinde başladığını söyledi.



Bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışındaki birçok organizasyonda derece elde ettiğini belirten genç sporcu, bu şampiyonalarda çok sayıda madalya kazanma başarısı gösterdiğini kaydetti.



Son katıldığı Dünya Halter Şampiyonası'nda ülkesine 7 yıl sonra erkeklerde altın madalya kazandırdığına işaret eden Yusuf, bunun kendisi için çok ayrı mutluluk ve gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.



Milli halterci, 67 kiloda son kez yarışmaya katıldığını belirterek, bundan sonraki yarışmalarda 73 kiloda yarışacağını, bunun için de kilo alması gerektiğini aktardı.



Halterle keyif alarak ilgilendiğini dile getiren başarılı sporcu, "Keyif alamazsanız zaten bu sporda başarılı olmanız zor. Ben halteri isteyerek yapıyorum. Ayrıca bu spor sayesinde birçok ülkeyi de görme fırsatım oldu." dedi.



Yusuf Fehmi Genç, önünde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu ifade ederek, bu organizasyona gidebilmek için gelecek aylarda yapılacak bazı şampiyonalara katılarak kota almaya çalışacağını vurguladı.



"Daha iyi şeyler başaracağıma inanıyorum"



Yaşının çok genç olduğunu ve kendisine bu konuda güvendiğini kaydeden Yusuf, "Daha iyi şeyler başaracağıma inanıyorum. Bundan sonra 73 kiloda yarışacağım ve rakiplerim değişti. Artık farklı bir düşünce yapısına sahibim. Çalışmalarım aralıksız devam ediyor." diye konuştu.



Artan bir başarı grafiği olduğunu belirten Yusuf, "Spora başladığım yıllarda olimpiyata katılmak ve burada madalya kazanmak benim hayalimdi. Şu anda bu, benim hayalim değil, hedefim oldu." ifadelerini kullandı.



Milli halterci, Paris 2024'te ülkesini madalyayla gururlandırmak istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Gittiğim her yarışmada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Şimdi önümde ilk olarak Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Buradan gerekli puanları alarak Paris'te olmak istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda her sporcunun hayali olan altın madalyayı kazanmak istiyorum. Kendime güvenen bir sporcuyum. Umarım bu başarıya ulaşırım."



Hayat hikayesini örnek aldığı haltercinin Kolombiyalı Oscar Figueroa olduğunu belirten Yusuf Fehmi Genç, "Kendisi sporculuk hayatında 4 olimpiyata katıldı, 3'ünde istediği performansı sergileyemedi. Son katıldığı 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise şampiyon olmayı başardı. Bu sporcu bize pes etmemeyi öğretti. Ben de bu sporcuyu kendime örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.



