30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
1-054'
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
1-247'
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
0-049'
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
0-353'
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
1-041'
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
0-041'
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-142'
30 Ağustos
Wolves-Everton
1-243'
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-012'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Dünya Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü

2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 12 madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü.

calendar 30 Ağustos 2025 16:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tayland'da düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 12 madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü.

Organizasyonun büyükler kategorisinde 2 gümüş, gençler kategorisinde de 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan milli takım, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, havalimanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme branşına yaptıkları yatırım sayesinde şampiyonadan başarıyla döndüklerini belirterek, "Buradan madalya ile dönen sporcularımız, 2028 Paralimpik Oyunları için bize umut veriyor. Bu şampiyona, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın daha önce uyguladığı sistemle yapıldı. Otizmli sporcular, down sendromlu sporcular ve mental sporcular, kendi kategorilerinde ayrı olarak mücadele etti. 'Türkiye Modeli' dediğimiz bu model, uluslararası anlamda da kabul görmüş oldu." diye konuştu.


Federasyon olarak geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını belirten Kurt, "Büyük organizasyonların planlarını yapıyoruz. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda atletizm, masa tenisi ve yüzme branşında madalyalar almayı hedefliyoruz. Bize burada destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, özel çocuklarımıza büyük destek veriyor. Kendisine de destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi ise büyük bir gururla ülkeye döndüklerini belirterek, "Yüzme branşında hasret kaldığımız bir başarıyı yakaladık. Bu başarı, başta devletimizin sporcularımıza verdiği destek sayesinde geldi. Antrenörlerimizin başarıya inanması da önemli. Bu başarı ülkemize hayırlı olsun. Spor, özel bireyler için terapi özelliği görüyor. Özellikle değişken ve akışkan görsellik sayesinde çocuklarımız hızlı bir şekilde rehabilite oluyor. Sportif faaliyetlerin özel çocuklar için desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Bilge Kağan Yılgın: "Otizmli birçok çocuğa örnek oldum"

Şampiyonada ülke tarihinin otizm branşındaki ilk altın madalyasını kazanan milli sporcu Bilge Kağan Yılgın, başarıdan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Ülkemi temsil ettim. Bayrağımızı dalgalandırdım ve İstiklal Marşı'mızı okuttum. Otizmli birçok çocuğa örnek oldum. Bu benim için bir gurur. Bu gururu bana yaşatan hocalarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a ve asbaşkanımız Ensar Kurt'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda ikişer gümüş ve bronz madalya kazanan Ulaş Yılmazoğlu ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Neşeliyim. Çok mutlu hissediyorum. Çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Şampiyonadan 3 bronz madalya ile dönen Korcan Bulut Özdemir de ülkeyi temsil ettiği için çok gurur duyduğunu kaydederek, "Bugünlerin olacağını biliyordum. Federasyon başkanımıza, asbaşkanımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Benim için çok zorlu bir süreç oldu ama karşılığını başarıyla aldık." diye konuştu.

Organizasyonda 1 bronz madalya elde eden Zeynep Duru Çiftçi ise çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "Her şey çok güzeldi. Yarışa güzel hazırlandık. Takımımızla beraber güzel başarılarla döndük. Yüzmeye devam etmek ve başarılarımı sürdürmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.