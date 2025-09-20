Dünya Para Yüzme Şampiyonası, Singapur'da başlayacak

Dünya Para Yüzme Şampiyonası, 21 Eylül'de Singapur'da başlayacak.



Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre ülkeyle aynı isme sahip başkentteki organizasyonda sporcular, kadınlar ve erkeklerde serbest stil, sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve bireysel karışık kategorilerinde yarışacak.



Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şöyle:



Kadınlar: Defne Kurt, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Ebrar Bilge



Erkekler: Umut Ünlü, Turgut Aslan Yaraman, Koral Berkin Kutlu



Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.



