Dünya Kupası elemeleri 9. haftası başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan 9. hafta maçlarıyla başlıyor. A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek. Üç gün boyunca Avrupa genelinde toplam 24 karşılaşma oynanacak.

calendar 12 Kasım 2025 13:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 13 Kasım Perşembe 8 maçla başlayacak.
 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:
 
13 Kasım Perşembe:
 
D Grubu
 
20:00 Azerbaycan-İzlanda
 
22:45 Fransa-Ukrayna
 
F Grubu
 
20:00 Ermenistan-Macaristan
 
22:45 İrlanda-Portekiz
 
I Grubu
 
20:00 Norveç-Estonya
 
22:45 Moldova-İtalya
 
K Grubu
 
22:45 Andorra-Arnavutluk
 
22:45 İngiltere-Sırbistan
 
14 Kasım Cuma
 
A Grubu
 
22:45 Lüksemburg-Almanya
 
22:45 Slovakya-Kuzey İrlanda
 
G Grubu
 
20:00 Finlandiya-Malta
 
22:45 Polonya-Hollanda
 
L Grubu
 
22:45 Cebelitarık-Karadağ
 
22:45 Hırvatistan-Faroe Adaları
 
15 Kasım Cumartesi
 
B Grubu
 
22:45 İsviçre-İsveç
 
22:45 Slovenya-Kosova
 
C Grubu
 
22:45 Danimarka-Belarus
 
22:45 Yunanistan-İskoçya
 
E Grubu
 
20:00 Türkiye-Bulgaristan
 
20:00 Gürcistan-İspanya
 
H Grubu
 
20:00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya
 
22:45 Bosna-Hersek-Romanya
 
J Grubu
 
17:00 Kazakistan-Belçika
 
20:00 Liechtenstein-Galler
