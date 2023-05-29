Dries Mertens'ten veda hazırlığı

Gelecek sezonda Galatasaray forması giyecek olan 36 yaşındaki Dries Mertens için şok bir iddia ortaya atıldı. Mertens'in gelecek sezon sözleşmesinin bitmesiyle beraber futbolu bırakacağı iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'ten veda hazırlığı
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29 Mayıs 2023 13:02
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 13:03
Galatasaray ile 1 yıl daha yola devam edecek olan Dries Mertens ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Napoli Kulübü'ne yakın kaynaklar, 2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan futbolcunun, kontratı bittiğinde futbolu bırakacağını yazdı.

31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST

Sözleşmesi sona erdiğinde 37 yaşında olacak Mertens, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 31 maçta oynadı ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

"DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİ YANILTTILAR"

Belçika basını ise Mertens için, "Dries ve eşi Kat Kerkhofs'un İstanbul'da keyfi yerinde. Belçika'ya döneceğini düşünenleri yanılttılar" yorumunu yaptı. 

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