Dries Mertens'ten veda hazırlığı

Galatasaray ile 1 yıl daha yola devam edecek olan Dries Mertens ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Napoli Kulübü'ne yakın kaynaklar, 2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan futbolcunun, kontratı bittiğinde futbolu bırakacağını yazdı.
31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST
Sözleşmesi sona erdiğinde 37 yaşında olacak Mertens, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 31 maçta oynadı ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
"DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİ YANILTTILAR"
Belçika basını ise Mertens için, "Dries ve eşi Kat Kerkhofs'un İstanbul'da keyfi yerinde. Belçika'ya döneceğini düşünenleri yanılttılar" yorumunu yaptı.
31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST
Sözleşmesi sona erdiğinde 37 yaşında olacak Mertens, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 31 maçta oynadı ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
"DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNENLERİ YANILTTILAR"
Belçika basını ise Mertens için, "Dries ve eşi Kat Kerkhofs'un İstanbul'da keyfi yerinde. Belçika'ya döneceğini düşünenleri yanılttılar" yorumunu yaptı.