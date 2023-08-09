Dries Mertens, Galatasaray tarihine geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Ljubljana'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mertens'ten tarihi bir gol geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens, Galatasaray tarihine geçti!
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09 Ağustos 2023 00:49
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Stozice Stadyumu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Galatasaray'da Belçikalı yıldız Mertens sarı kırmızılı takımın tarihine geçti.

Olimpija Ljubljana'ya karşı 48. dakikada topu ağlara gönderen Dries Mertens (36 yaş 94 gün), sarı-Kırmızılı ekibin tarihinde Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu olmayı başardı.

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