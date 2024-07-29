Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'den "muhtemelen iki sezon sonra" emekli olabileceğini söyledi.



Eski NBA oyuncusu Jeff Teague'in 'Club 520 podcast'inde konuk olan Warriors forveti, kariyerini sonlandırmasına yalnızca birkaç yılı kaldığını belirtti:



"Artık kariyerimin kapanış bölümüne girdim. 13. yılıma giriyorum. Muhtemelen iki sezon daha oynarım."



Warriors'ın dört şampiyonluk kazanmasına yardımcı olan grubun önemli bir üyesi olan Green, 2024-25 sezonu bittiğinde 35 yaşına girmiş olacak. 13. yılını dolduran tecrübeli oyuncunun, dört yıllığı 100 milyon dolarlık sözleşmesinin bitmesine üç yılı daha bulunuyor.



Green geçtiğimiz yıl maç başına 8,6 sayı, 7,2 ribaund ve altı asist ortalamaları yakalmış ve Warriors'taki kariyerinin çoğunda oynadığı rolü sürdürmüş, ancak çabaları takımı zorlu Batı Konfeansı'nda playofflara taşımaya yetmemişti.





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