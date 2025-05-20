Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves forveti Julius Randle karşısında bire bir savunma eşleşmesini kaybettiğini itiraf etti.



Green, The Draymond Green Show with Baron Davis programında yaptığı açıklamada, "Eşleşmede yenik düştüm. Julius inanılmazdı. Açıkçası, attığı bazı şutlar savunma olarak kabul edebileceğimiz, atmasına izin vereceğimiz türden şutlardı ama isabet sağladı," ifadelerini kullandı.



"Oyun çoğu zaman şut isabetine bağlıdır. O da bu şutları soktu."



Green, Randle ile olan bu eşleşmeyi, 2019 NBA Finalleri'nde Pascal Siakam'a karşı oynadığı döneme benzetti.



Seri boyunca Randle, maç başına 25.2 sayı, 7.4 asist ve 6.6 ribaund ortalamaları yakalayarak takımda Anthony Edwards'ın ardından en skorer ikinci isim oldu. Green ise 10.6 sayı, 5.4 ribaund, 4.6 asist ve 1.2 top çalma ile daha sessiz bir performans sergiledi.



Seriyi beş maçta kazanan Timberwolves, üst üste ikinci kez Batı Konferansı Finalleri'ne yükseldi.



Randle, bu sezonki 10 play-off maçında 23.9 sayı, 5.9 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakaladı. Daha önce Knicks formasıyla 2021 ve 2023 playofflarında sırasıyla 18.0 ve 16.6 sayı ortalamaları tutturmuştu.



Minnesota, konferans finalinde Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı salı günü oynanacak.



