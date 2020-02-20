Draymond: "'Bu benim başıma gelmez' diyorsunuz, ama geliyor"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, koronavirüs testleri pozitif çıkan Utah Jazz yıldızları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell hakkında konuştu.



Green, Jazz'in All-Star ikilisinin koronavirüs için yapılan testlerinin pozitif çıkmasından ötürü üzüldüğünü belirtti:



"Delice bir durum. Yakın bölgenizde olmayana kadar sizi etkilemeyen şeylerden biri. Jazz'in başına gelen şeyler, dürüst olmak gerekirse, herkesi alarma geçirdi. 'Bu bana olmaz. Benim başıma gelmez' diyorsunuz, sonra yakınınızdaki birinin başına geliyor. Yılda dört kez aynı sahayı paylaştığınız oyuncuların başına geliyor. Dürüst olmak gerekirse, etkilenmesi muhtemel olan ve bunun üstesinden gelmek için yeterli sağlık hizmeti veya kaynağa sahip olmayan herkes hakkında düşünmemi sağlıyor."



Tüm Jazz takımı Gobert'in teşhisi sonrasında hemen karantinaya alınmıştı. Son 10 gün içinde Jazz ile karşılaşan tüm NBA takımlarından da kendi kendilerini karantinaya almaları istenmişti. Bu takımlar arasında Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons ve Toronto Raptors yer alıyor.



Gobert'in pozitif çıkan sonuçlarından sonra, 58 oyuncu ve personel teste tabi tutulmuştu.



