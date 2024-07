Golden State Warriors forveti Draymond Green, yıldız oyuncu Jalen Brunson'ın New York Knicks ile büyük bir maaş kesintisine giderek imzaladığı yeni sözleşmesini, kendi mevcut sözleşmesine benzetti.



Green, "Club 520 Podcast"te yakın zamanda konuk olduğu bölümde, Brunson'ın dört yıllığı 156,5 milyon dolarlık sözleşme uzatmasını, geçen yıl Warriors ile yaptığı dört yıllığı 100 milyon dolarlık anlaşmaya benzetti:



"Draymond Green'lik yaptı. Çünkü eğer ben de 100 milyon dolarlık kontratı imzalamayıp bekleseydim, dört yıllığı 180 milyon dolar kazanabilirdim. Ama paramı garantiye almam gerekiyordu."



Brunson, beklemesi dahilinde 2025'te serbest oyuncu olarak beş yıllığı 269 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hak kazanacağı için, yeni anlaşmasıyla masada 113 milyon dolar bırakmış oldu.



Green, daha fazla para peşinde koşmanın getirebileceği risk nedeniyle Warriors ile maaş kesintisi yapmayı kabul ettiğini açıklarken, Brunson'ın daha büyük bir sözleşme imzalamakta zorluk çekeceğini düşünmediğini sözlerine ekledi:



"100 milyon doları o anda imzalayıp paramı garantiye almayı tercih ettim. O ekstra 60 veya 80 milyon doları kovalama riskini almaya istekli değildim. Jalen da bu riski almaya istekli olmayabilir, ancak onun durumu farklı. Adam New York Knicks'te 1 numaralı opsiyon. Ve bunun yanı sıra, New York şehri de onu çok seviyor. O 250 milyon doları öyle ya da böyle kazanacaktır."



27 yaşındaki Brunson, maç başına 28,7 sayı, 3,6 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakaladığı ve ilk kez All-Star ve All-NBA seçildiği bir sezonu geride bırakmıştı.





