Down sendromlu özel sporculardan 17 madalya!

2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) ilk gününde milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.



Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "Down sendromluların olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonun ilk gününde özel milli judocuların bireysel müsabakaları gerçekleştirildi. Milli sporcular, bireysel müsabakalarda 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Özel milli judoculardan 73 kiloda Ahmet Talha Erdem, 66 kiloda Musa Alan, 73 kiloda Ahmet Ünal, 81 kiloda Doğukan Coşar, 52 kiloda Firuze Ferda Şevval Devrim ve +78 kiloda Zeynep Sude Bilginer altın madalya elde etti.



Ay-yıldızlı özel judoculardan 100 kiloda Sercan Kara, 48 kiloda Sibel Yıldırım, 57 kiloda Gülseren Bükrek,

63 kiloda Bengi Aleyna Yıldız ve 70 kiloda Meryem Koca gümüş madalya kazandı.



Milli judoculardan 60 kiloda İbrahim Budak ile 73 kiloda Mehmet Can Topal da bronz madalya elde etti.



Yüzmede Ada Zehra'dan iki gümüş madalya geldi



Antalya Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme branşı yarışlarında 11 özel milli sporcu madalya mücadelesi verdi.



Genç milli özel yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, 200 metre kurbağalamada ve 100 metre serbest stilde gümüş madalyanın sahibi oldu.



Ayrıca yüzmede milli sporculardan Arda Çınaroğlu da 100 metre serbest stilde gümüş madalya kazanan sporculardan oldu.



Öte yandan masa tenisi branşında da Salihcan Öztankal, Melih Işık, Mehmet Yasin Bayraktar, Taygun Arı, Erman Çetiner'den oluşan Erkek Özel Milli Masa Tenisi Takımı takımlar kategorisinde bronz madalya kazandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU