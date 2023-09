Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, finale yükseldi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nın yarı final maçında İtalya'yı 8-1 yenerek finale yükseldi.



Milli takım, Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da İtalya ile yarı finalde karşı karşıya geldi.



Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Futsal Milli Takımı, ikinci yarıda farkı açarak 5 gol buldu ve karşılaşmayı 8-1 kazandı.



Milli takım, yarın final maçında Portekiz ile TSİ 18.00'de aynı salonda karşı karşıya gelecek.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da mili takımın yarı final maçını izledi.



Aydın: "Türk milli takımları Avrupa'da ses getiriyor"



Maçın ardından Başkan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen özel sporcular Avrupa'nın göbeğinde İtalya gibi bir takımı farklı yeniyor. Avrupa'da İtalya, Portekiz, İrlanda gibi ülkeler Türkiye'yi ayakta alkışlıyor. Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve devletimizin verdiği desteklerle ülkemizde engelliler altın çağını yaşıyor. TÖSSF, Türkiye'nin parlayan yıldızı, dünyanın ise yükselen yıldızı olduğunu İtalya'da, İtalya'yı 8-1 gibi bir skorla yenerek göstermiş oldu. Bugün sahada o engelli çocukların neler başarabildiğini Türkiye'den gelip ta İtalya'da göstermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.



"Her engellinin yapabileceği bir spor vardır" diyen Aydın, şunları söyledi:



"Gördüğünüz gibi Türk milli takımları her alanda, atletizmde, masa tenisinde, judoda, yüzmede şu anda Avrupa'da ses getiriyor. Futbol tabii ayrı bir şey, futbol TFF'nin destekleriyle yürüyor. Takım yaklaşık bir yıldır Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor, Konya'da, İstanbul'da, Kayseri'de kamplar yaptı. Bizim desturumuz şu; her engellinin yapabileceği bir spor dalı mutlaka var. Buradan İtalya'dan Şırnak'taki anneye şu mesajı veriyoruz, 'haydi sen de çocuğunu spora gönder, onun da yapabileceği bir spor var' diye o mesajı veriyoruz. Futsal Milli Takımımız inşallah yarın kupayı da kazanacak, çocukların da isteği bu. Kupayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceğiz. Yarın Türkiye'nin dualarını bekliyoruz."



İbrahim Acar: "Sahada her şeyimizle oynadık"



Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar da "Çok çalıştık, buraya favori takım olarak geldik. Turnuva başlangıcında biraz sıkıntılı olmuştu ama bugün sahada her şeyimizle oynadık, takımımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet ülkemize armağan olsun. Federasyon Başkanımız Birol Aydın bugün yanımıza da geldi, ona da desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yarın Portekiz ile oynayacakları final maçına ilişkin de Acar, " Final maçları zordur, finallerin favorisi olmaz. Çalışmalarımız, analizlerimiz tamam. Yarın için de ülkemizdeki herkesten dua istiyoruz. Bu takımın bir hikayesi var ve hikaye yazmaya devam edecek. İnşallah Türkiye'nin duasıyla ve iyi oyunla yarın da kupayı alacağız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan maçın ardından TÖSSF Başkanı Birol Aydın'ı arayan TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, finale çıkmalarından dolayı milli oyuncuları tebrik ederek, final maçında da ay-yıldızlılara başarılar diledi.



Günay, Futsal Milli Takımı'nı şampiyonadan sonra yeni turnuva çalışmaları için TFF'nin Riva tesislerine de davet etti.