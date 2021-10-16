Dortmund'u Reus ve Haaland zafere uçurdu!

Almanya Bundesliga'da 8. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, konuk ettiği Mainz'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund'u Reus ve Haaland zafere uçurdu!
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16 Ekim 2021 18:27
Almanya Bundesliga'da 8. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Mainz'ı ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marco Reus ve 54. dakikada penaltıdan ve 90+4. dakikada Erling Haaland attı. Mainz'ın tek sayısını ise Burkardt kaydetti.

Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland, yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardından 2 golle yeşil sahalara döndü.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 18 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Mainz ise 10 puanla 10. sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Bielefeld deplasmanına gidecek. Mainz ise Augsburg'u ağırlayacak.


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