UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Borussia Dortmund, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki maçı Alman ekibi 4-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Raphael Guerreiro, Dortmund'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonuna iki gol birden sığdıran Dortmund, önce 41. dkaikada Jude Bellingham ile durumu 2-0 yaptı. Edin Terzic'in ekibi ardından 43. dakikada Karim Adeyemi'nin attığı golle soyunma odasına 3-0 önde gitti.



İkinci yarıya golle başlayan Sevilla, 51. dakikada Youssef En Nesyri ile farkı 2'ye düşürdü: 3-1.



Karşılaşmada son sözü yine Dortmund söyledi. 75. dakikada sahneye çıkan Julian Brandt, maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.



Bu sonucun ardından Dortmund, grupta 6 puana yükseldi. Ligde de kötü günler geçiren Sevilla 1 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Sevilla'yı ağırlayacak.





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