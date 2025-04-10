Los Angeles Lakers formasıyla eski takımı Dallas Mavericks'e karşı 45 sayı attığı "intikam maçında" sahneye çıkan Luka Doncic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda geçmişe sünger çekmek istediğini belirtti.



Dallas'ta oynanan ve Lakers'ın 112-97 galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede, duygusal bir gece yaşayan Doncic, maç sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Herkes videoya nasıl tepki verdiğimi gördü. Çok fazla duygu yüklüydü. Gözyaşlarımı tutamadım. Takım arkadaşlarım hep yanımdaydı. Eski takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu taraftarı seviyorum, bu şehri seviyorum. Ama artık önüme bakma vakti."



Maç öncesinde Mavericks tarafından hazırlanan veda videosu salonu dolduran taraftarlara izletildi. Gözyaşlarını tutamayan Doncic'e LeBron James'in teselli verdiği görüldü.



Yıldız oyuncu, bu sezon başında Lakers'a Anthony Davis, Max Christie ve Maxi Kleber'ı kapsayan büyük bir takasla katılmıştı. O dönemde kimse Doncic'in takas edileceğini tahmin etmiyordu. Ancak Dallas yönetimi, perde arkasında yapılan görüşmelerin ardından Sloven yıldızdan vazgeçti.



Lakers'ta çıktığı maçlarda ortalama 27.1 sayı, 8.1 ribaund ve 7.6 asist üreten Doncic, performansından ödün vermeden yeni takımını Batı'da iddialı bir konuma taşıdı.



