Doncic 41 sayı attı; Lakers kazandı!

NBA'de geceye damga vuran sonuçlar, Batı Konferansı'nın üç iddialı takımından geldi.Oklahoma City Thunder, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 109-96 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazandı. Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, Chet Holmgren'in 25 sayı ve Ajay Mitchell'ın 14 sayılık katkıları Thunder'ı galibiyete taşıdı. Hornets cephesinde Miles Bridges'ın 15, Kalkbrenner, Sexton ve Diabate'nin 13'er sayısı yenilgiyi önleyemedi.Los Angeles Lakers, Fiserv Forum'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 119-95 yendi.Sezonun 10. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Austin Reaves 25 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Deandre Ayton 20 sayı, 10 ribaunt üretti.Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik katkısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.Batı Konferansı ikincisi Denver Nuggets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-112 yendi ve üst üste 7 olmak üzere 10. galibiyetini aldı.Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Aaron Gordon, Tim Hardaway Jr ve Jamal Murray 23'er sayı attı.Bu sezon 5. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Julius Randle ve Anthony Edwards, 26'şar sayı kaydetti.