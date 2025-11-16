16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Doncic 41 sayı attı; Lakers kazandı!

NBA'de Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks'ı 119-95 yendi.

calendar 16 Kasım 2025 11:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Doncic 41 sayı attı; Lakers kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de geceye damga vuran sonuçlar, Batı Konferansı'nın üç iddialı takımından geldi.

Oklahoma City Thunder, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 109-96 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazandı. Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, Chet Holmgren'in 25 sayı ve Ajay Mitchell'ın 14 sayılık katkıları Thunder'ı galibiyete taşıdı. Hornets cephesinde Miles Bridges'ın 15, Kalkbrenner, Sexton ve Diabate'nin 13'er sayısı yenilgiyi önleyemedi.

LUKA DONCIC'TEN 41 SAYI


Los Angeles Lakers, Fiserv Forum'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 119-95 yendi.

Sezonun 10. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Austin Reaves 25 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Deandre Ayton 20 sayı, 10 ribaunt üretti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik katkısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

NUGGETS'TAN PEŞ PEŞE 7. GALİBİYET

Batı Konferansı ikincisi Denver Nuggets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-112 yendi ve üst üste 7 olmak üzere 10. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Aaron Gordon, Tim Hardaway Jr ve Jamal Murray 23'er sayı attı.

Bu sezon 5. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Julius Randle ve Anthony Edwards, 26'şar sayı kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.