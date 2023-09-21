Dominik Livakovic ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli forma altında ilk Avrupa maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic ilki yaşadı
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21 Eylül 2023 20:30
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.

Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.

Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

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