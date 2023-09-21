Dominik Livakovic ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.
Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.
Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.
Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.