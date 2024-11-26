Dominik Livakovic, Avrupa'da ilk 10'da

Dominik Livakovic, son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi, 12 Süper Lig maçında 11 gol yedi. 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Livakovic, Avrupa'nın önemli liglerinde en çok kalesini gole kapatanlar sıralamasında 9. basamakta yer alıyor.
Listenin ilk sırasında ise Rus ekibi Zenit'in kalecisi Evgeniy Latyshonok yer alıyor.
26 yaşındaki kaleci, 10 lig maçında gol yemezken kalesinde sadece 5 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi, 12 Süper Lig maçında 11 gol yedi. 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Livakovic, Avrupa'nın önemli liglerinde en çok kalesini gole kapatanlar sıralamasında 9. basamakta yer alıyor.
Listenin ilk sırasında ise Rus ekibi Zenit'in kalecisi Evgeniy Latyshonok yer alıyor.
26 yaşındaki kaleci, 10 lig maçında gol yemezken kalesinde sadece 5 gol gördü.