Domenico Tedesco ve Jose Mourinho aynı kaderi paylaşıyor!

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler topladığı 33 puanla Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer alıyor.





TEDESCO VE MOURINHO AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR



Avrupa'nın en büyük 10 liginde ilk 2 dışında olup en az yenilen takımlar listesine bakıldığında ise yenilgisi olmayan Sarı-Lacivertliler, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile ilk sırayı paylaşıyor.



Portekiz ekibi de 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Portekizli teknik adamın öğrencileri, ligde Porto ve Sporting Lizbon'un ardından 27 puanla 3. basamakta bulunuyor.









