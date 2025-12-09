09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Domenico Tedesco ve Jose Mourinho aynı kaderi paylaşıyor!

Avrupa'nın en büyük 10 liginde ilk 2 dışında olup en az yenilen takımlar listesinde yenilmeyen ama 3. sırada olan Fenerbahçe ve Benfica zirvede yer alıyor.

calendar 09 Aralık 2025 09:08
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler topladığı 33 puanla Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer alıyor.

TEDESCO VE MOURINHO AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

Avrupa'nın en büyük 10 liginde ilk 2 dışında olup en az yenilen takımlar listesine bakıldığında ise yenilgisi olmayan Sarı-Lacivertliler, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile ilk sırayı paylaşıyor.

Portekiz ekibi de 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Portekizli teknik adamın öğrencileri, ligde Porto ve Sporting Lizbon'un ardından 27 puanla 3. basamakta bulunuyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
