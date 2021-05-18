Dokuz hakem baraj altında!

Süper Lig'de görev alan 30 hakemden 9'u MHK'nin sezon başında koyduğu 15 maç barajının altında kaldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Dokuz hakem baraj altında!
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18 Mayıs 2021 08:30
Süper Lig'de bu sezon toplam 30 hakem düdük çaldı.

MHK sezon başında sözleşme yani yılda dokuz ay maaş alma hakkı kazanmak için sezonda 15 maç barajını koymuştu.

Zorbay Küçük, sakatlığı sebebiyle 22. haftaya kadar sahada görev alamamıştı. MHK'nın Zorbay Küçük'ü sözleşme kadrosuna dâhil etmesi beklenirken ağır bir Covid-19 vakası geçiren ve barajın altında kalan Volkan Bayarslan için henüz karar verilmiş değil.

AYDINUS DÜDÜĞÜ ASTI

Geride bıraktığımız sezondan yeni sezonda düdük çalmayacak şimdilik tek isim Fırat Aydınus. Tecrübeli hakem yaş haddinden düdüğünü asarak emekli oldu.

BARAJ ALTINDA KALAN 9 HAKEM

Süper Lig'de performans sebebiyle 15 maça çıkamayan yani baraj altında kalan hakem sayısı ise dokuz oldu. Bu isimler; Mustafa Öğretmenoğlu, Koray Gençerler, Mert Güzenge, Ramazan Keleş, Sarper Barış Saka, Serkan Tokat, Burak Şeker, Turgut Doman ve Yasin Kol.


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