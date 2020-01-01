Doc Rivers'ın, George Floyd için yaptığı açıklama!

LA Clippers koçu Doc Rivers, George Floyd'un ölümünden sonra devam eden protestolar hakkında bir açıklama yaptı.
Rivers'ın açıklaması, şu şekildeydi: "Babam Chicago polis departmanında 30 yıl görev yapmıştı ve şu anda hala aramızda olsaydı, ülkemizi rahatsız etmeye devam eden akılsız adaletsizliğin mantıksız eylemlerinden dolayı incinir ve öfkelenirdi. Amerika'da siyahi olmak zor. Şahsen, hatırladığımdan daha fazla ırksal hakarete maruz kaldım, cildimin rengi nedeniyle birçok kez kenara çekildim ve hatta evim yakıldı. Ülke çapında, George Floyd'un öldürülmesine gösterdiğimiz tepki, onlarca yılın birikimidir. Çok sık, insanlar, harekete geçiren eylemler yerine yanıtı yargılamak için acele ederler. Çok fazla trajedinin gözardı edilmesine izin verdik. Bu bir Afroamerikalı konusu değil, insani bir konudur. Toplumumuz rahatsız edici tartışmalar konusunda rahat etmeye başlamalı ve doğru olanı yapmalıdır. Sessizlik ve hareketsizlik artık kabul edilemez. Şimdi konuşma zamanıdır. Kasım ayı, oy vereceğimiz zamandır. Kelimeleriniz çok fazla önem taşıyor ve oylarınız daha da fazla. Gün, gerçek sorunlarla yüzleşme ve çözümün bir parçası olma günüdür."
Pistons başantrenörü Dwane Casey de dahil olmak üzere mevcut protestolar hakkında birkaç NBA figürü açıklama yapmıştı.
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown da ayrıca Cumartesi günü Atlanta'da barışçıl bir protesto düzenlemişti. Ayrıca Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James
ile efsane oyuncu Michael Jordan
da konuşanlar arasındaydı.