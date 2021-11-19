Djordjevic: "Bir şut, bir sayı çok etki ediyor"

Aleksandar Djordjevic, Zalgiris Kaunas maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djordjevic: 'Bir şut, bir sayı çok etki ediyor'
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19 Kasım 2021 23:54
Fenerbahçe Beko'un başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Zalgiris Kaunas maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Djordjevic rakibin sayılarına karşılık verdikleri noktalarda Ulanovas'ın üçlüklerinin dirençlerini kırdığını belirterek maç sonunda şu açıklamayı yaptı:

"Biz, Zalgiris'in skoruna yaklaştığımızda hemen üç sayılık isabet buldular, Ulanovas'ın üçlükleri vardı ve bu durum da onların enerjisini yukarı çekti. Bir şut, bir sayı çok etki ediyor. Rakibi tebrik ediyorum."


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