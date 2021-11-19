Djordjevic: 'Bir şut, bir sayı çok etki ediyor'

Fenerbahçe Beko'un başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Zalgiris Kaunas maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Djordjevic rakibin sayılarına karşılık verdikleri noktalarda Ulanovas'ın üçlüklerinin dirençlerini kırdığını belirterek maç sonunda şu açıklamayı yaptı:



"Biz, Zalgiris'in skoruna yaklaştığımızda hemen üç sayılık isabet buldular, Ulanovas'ın üçlükleri vardı ve bu durum da onların enerjisini yukarı çekti. Bir şut, bir sayı çok etki ediyor. Rakibi tebrik ediyorum."





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