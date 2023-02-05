Djaniny, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Süper Lig'de Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Trabzonspor'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.



Bordo-mavililer, bu sezon beklentilerin altında kalan Djaniny için Al Sharjah ile anlaşmaya vardı.



BAE ekibine kiralık olarak gidecek Djaniny, Galatasaray maçına çıkmadan önce takımdan ayrılacak.



ISLIKLANMASI ETKİLİ OLDU



Yeşil Burun Adalı futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken ıslıklanmasının ardından ayrılık talebini yönetime iletti. Bu gelişme sonrası Trabzonspor, Al Sharjah ile anlaştı.



Bu sezon bordo-mavili forma altında 27 maça çıkan Djaniny, 2 asist yaptı.





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