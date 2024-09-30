Minnesota Timberwolves'un yeni oyuncusu Donte DiVincenzo'nun Karl-Anthony Towns takasından önce, New York Knicks'teki rolünü "çok sevmediği" iddia edildi.



Knicks bu yaz DiVincenzo'dan ayrılmayı planlamış olmasa da, kendisi Towns karşılığında Timberwolves'a sunulan paketin bir parçası olarak bu işleme dahil edilmişti.



SNY'den Ian Begley, DiVincenzo'nun Mikal Bridges'in takımda kalması durumunda muhtemelen ilk beşte kendisinin yerini alacağı için, Knicks'te potansiyel olarak rolünün azalması fikrinin "çok hoşuna gitmediğini" söyledi.



Begley ayrıca, DiVincenzo'nun mutsuz olabileceği ihtimalinin, kendisinin Towns için hazırlanan pakete dahil edilmesi kararını muhtemelen etkilemediğini de sözlerine ekledi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Jon Krawczynski ikilisi, geçtiğimiz Cuma günü Knicks'in DiVincenzo, Julius Randle, Keita Bates-Diop ve Detroit Pistons üzerinden gelecek birinci tur draft seçimini Towns karşılığında Timberolves'a gönderdiğini bildirmişti.



Geçtiğimiz sezona benchten başlayan DiVincenzo, başantrenör Tom Thibodeau yönetiminde ilk beşe çıkmayı başarmış ve 63 maçta başlangıç kadrosunda yer almıştı.



DiVincenzo, 2023-24 sezonunda maç başına dakika (29.1), sayı ortalaması (15.5) ve üç sayılık yüzdesi (40.1) açısından kariyer rekorlarına ulaşmış, 283 üçlük isabeti bularak NBA'de Stephen Curry (357) ve Luka Dončić'in (284) ardından üçüncü sırada yer almıştı.



