Dino Zoff'tan Donnarumma'ya destek!

İtalyan eski oyuncu Dino Zoff, Real Madrid maçında yaptığı hata sebebiyle eleştirilerin odağı olan Donnarumma'ya sahip çıktı.



Dino Zoff, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Kalecileri böyle pozisyonlara sokamazsınız. Donnarumma en iyi kalecilerden biri olmaya devam ediyor. Real Madrid maçındaki hata onun suçu değildi." dedi.



Bu durumun oyuncunun performansını etkilemeyeceğini belirten Efsane kaleci, "Bu durumun Donnarumma'nın PSG ve milli takımdaki performansını etkileyeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Dino Zoff ayrıca, "Dünya Kupası'nı kazanmasını ve başarılarımı tekrarlamasını diliyorum çünkü o bunu hak ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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