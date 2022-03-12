Dino Zoff'tan Donnarumma'ya destek!

İtalyan eski kaleci Dino Zoff, Paris Saint Germain'in file bekçisi Donnarumma'nın Real Madrid maçında yaptığı hatanın onun kötü bir kaleci olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dino Zoff'tan Donnarumma'ya destek!
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12 Mart 2022 16:30
İtalyan eski oyuncu Dino Zoff, Real Madrid maçında yaptığı hata sebebiyle eleştirilerin odağı olan Donnarumma'ya sahip çıktı.

Dino Zoff, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Kalecileri böyle pozisyonlara sokamazsınız. Donnarumma en iyi kalecilerden biri olmaya devam ediyor. Real Madrid maçındaki hata onun suçu değildi." dedi.

Bu durumun oyuncunun performansını etkilemeyeceğini belirten Efsane kaleci, "Bu durumun Donnarumma'nın PSG ve milli takımdaki performansını etkileyeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Dino Zoff ayrıca, "Dünya Kupası'nı kazanmasını ve başarılarımı tekrarlamasını diliyorum çünkü o bunu hak ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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