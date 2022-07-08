Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Ognjen Vukojevic, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe eşleşmesi açıklamalarda bulundu.



Ukrayna basınının sorularını yanıtlayan Vukojevic, "Oyuncuların sezona hazırlık durumu ne aşamada?" sorusuna, "Çok iyi çalışmalar yaptık, hem fiziksel hem taktiksel anlamda. Aramıza sonradan katılan isimler de çabuk bir şekilde çabuk bir şekilde adapte oluyor. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı bizim için hayati önem taşıyor. Rakibimizi incelemeye ve analizlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe hakkında neler öğrenebildiniz şu ana kadar?" sorusunu cevaplayan Vukojevic, "Fenerbahçe iyi bir takım, çok organizeler. Teknik direktörlerini yakından tanıyoruz, daha önce birçok kez karşılaşmıştık ve onun oyun anlayışını biliyoruz. Bireysel olarak güçlü oyunculara sahipler ancak bence hala biz daha güçlüyüz ve onlardan daha motiveyiz. Polonya'daki maçta taraftarlarımızın stadı doldurarak bize destek olacağına inanıyoruz." dedi.



"Fenerbahçe maçına tamamen hazır olmanız ne kadar zaman alır"? sorusunu yanıtlayan Vukojevic, "10 Temmuz'daki Lyon maçından sonra Fenerbahçe maçındaki oynatacağımız oyuncular netleşecektir." ifadelerini kullandı.



Hazırlık kampındaki maçların yeterince sıkı geçip geçmediği dair gelen soruya yanıt veren Vukojevic, "Tabii ki hazırlık maçları resmi bir maç kadar sıkı geçmiyor ancak kazanmak her zaman güzeldir. Önümüzdeki Lyon ve Antwerp maçlarında rakiplerimizin olabildiğince istekli oynamasını istiyoruz çünkü bu bizim Fenerbahçe maçına olabildiğince hazır olmamızı sağlayacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.





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