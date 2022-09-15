Dinamo Kiev 2. maçında da hüsran yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı B Grubu'nda AEK Larnaca, Dinamo Kiev'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Dinamo Kiev 2. maçında da hüsran yaşadı
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15 Eylül 2022 23:59
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı B Grubu'nda Dinamo Kiev, sahasında AEK Larnaca'yı konuk etti.

Polonya'nın Krakow şehrindeki MKS Stadı'nda oynanan karşılaşmayı AEK Larnaca 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Güney Kıbrıs ekibi Larnaca'ya galibiyeti getiren tek golü 8. dakikada Gyurcso kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Dinamo Kiev, ikinci maçını da kaybederek puansız şekilde grubun son sırasına yerleşti. Larnaca ise 3 puanda kalarak haftayı 3. sırada kapattı.

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