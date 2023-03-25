Dilaver Mutlu: 'Ufak tefek problemler vardı'

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Manisa FK'ye 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Takım iyi mücadele etti ama ufak tefek problemler vardı." dedi.



Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyunun genelinde iyi olmalarına rağmen hızlı hücumdan 2 gol yediklerini söyledi.



Maçın son yarım saatinde çok baskı kurduklarını ancak golü bulamadıklarını belirten Mutlu, şunları kaydetti:



"Marco Paixao'nun girdiği pozisyonlar var. Verilmeyen bir penaltımız var. Takım iyi mücadele etti ama ufak tefek problemler vardı. Merkez Hakem Kuruluna da bir ricam var. Süper Lig'in olmadığı bu dönemde, Süper Lig hakemlerini bu önemli maçlara vermeleri faydalı olur."





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