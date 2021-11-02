Diego Simeone: 'Futbolda intikam yoktur'

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, karşılaşmanın öncesinde konuştu.



İlk olarak oyuncuları değerlendiren Simeone, "Griezmann cezası nedeniyle orada olamayacak. Joao Felix iyi çalıştı, umarım maçta iyi bir performans sergiler" dedi.



"BU DURUMU SEVMİYORUM"



İlk maçın bitiş düdüğünün ardından Klopp'la el sıkışmaması sorulan Arjantinli teknik adam, "İlk maçın ardından açıkladım. Maç biter bitmez hocalarla selamlaşmayı doğru bulmuyorum. Teknik direktörler bu anlarda bambaşka duygularda olabiliyorlar. İngiltere'de bu konu bir eğitim olarak veriliyor olabilir ama ben bu durumu sevmiyorum" açıklamalarında bulundu.



"KLOPP'U TANIMIYORUM"



Klopp hakkında sorulara cevap vermesi istenen deneyimli hoca, "Klopp mu, ben kişiler hakkında konuşmam çünkü onu tanımıyorum. Teknik direktörlüğünü ve yaptığı işleri takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.



"FUTBOLDA İNTİKAM YOKTUR"



Liverpool'a ilk maçta kaybetmelerinin ardından, İngiliz ekibiyle yarım kalan bir işleri olup olmadığı şeklinde bir soruya, Simeone, "İki muhteşem stadyum, harika taraftarlar ve büyük kulüpler, futbolda intikam yoktur. İlk maç bitti, yarın yeni bir mücadele oynanacak ve bir sonuç ortaya çıkacak" şeklinde yanıt verdi.





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