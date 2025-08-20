Mehmet Akif Alakurt öldü mü, yaşıyor mu?

2001'de Best Model of Turkey birincisi, Best Model of the World ikincisi olan Alakurt şimdiler de ise hakkında hiçbir bilgi alınamamaktadır. Öyle ki Mehmet Akif Alakurt öldü mü? iddiaları da ortalıkla dolaşmaya başladı.

Mehmet Akif Alakurt ölmemiştir, hakkında çıkan ölüm haberleri asılsızdır. 2025 yılında oyunculuğ bıraktıktan sonra, Antalya'nın kaş ilçesine yerleşen Alakurt, köy hayatını benimsemiştir.



Köpekleriyle beraber sessiz sakin bir hayat sürdüren Alakurt, yer yer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Ancak genel olarak magazinden uzak, kendi halinde bir hayat tarzı vardır.

Sosyal medya hesaplarında zaman zaman sert eleştirilerde bulunan Mehmet Akif Alakurt, bazı takipçileriyle tartışmaya bile girmiştir. Ayrıca Türk kadınları hakkındaki yorumu da büyük tepki toplamıştı.

2008-2010 yılları arasında döneme damga vuran "Adanalı" dizisinde Maraz Ali karakterini oynayan Mehmet Akif Alakurt, bu rolle tanınırlığını arttırdı. Diziyle beraber geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, dizideki asi, karizmatik ve sert mizacıyla izleyicisinden tam not aldı.

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken bir anda sektörü bırakma kararı alan Mehmet Akif Alakurt, 2015 yılında yaptığı açıklamayla artık oyunculuk yapmayacağını duyurdu.