20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Karşıyaka'dan hamle: Nur Özaydınlı

Karşıyaka Voleybol, Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı ile anlaşmaya vardı.

calendar 20 Ağustos 2025 13:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan hamle: Nur Özaydınlı
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka dış transferde Çanakkale Belediyespor'dan 22 yaşındaki orta oyuncu Nur Özaydınlı ile anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda TVF Spor Lisesi, Karayolları, THY SK, Sarıyer, Bahçelievler, Çukurova BBSK, Sigorta Shop ve Çanakkale Belediye SK formaları giyen başarılı orta oyuncu Nur Özaydınlı'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Libero Alara Altundağ'dan sonra ikinci takviyesini yapan Karşıyaka'nın mayıs ayında anlaştığını duyurduğu Ayşegül Kuruoğlu ile yolları ayırdığı öğrenildi.

ANASTASIA İMZAYA YAKIN


Karşıyaka'nın yabancı transferinde Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile anlaştığı bildirildi. Son olarak İtalya'da Chieri '76 Volleyball forması giyen 20 yaşındaki voleybolcunun yeşil-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Voleybola Dynamo-Academiya-RBM'de başlayan 1.98 boyundaki Lyashko; ülkesinde Zarechie Odintsovo, Tulitsa Tula'da forma giydikten sonra Fransa'da Volero Le Cannet, İtalya'da Chieri '76 kulüplerinde oynadı.

 
 Reklam 
