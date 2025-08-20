20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Boniface, adım adım Milan'a!

Milan, Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface'i, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 20 Ağustos 2025 16:22 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 18:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa transfer piyasasında hareketlilik sürerken, Milan forvet hattına önemli bir takviye yapmak üzere.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Boniface için girişimlerini hızlandıran kırmızı-siyahlılar, oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalya basınından yansıyan haberlere göre, Milan ile Bayer Leverkusen arasında yapılan görüşmelerde, satın alma opsiyonu yaklaşık 30 milyon Euro olarak belirlendi. Taraflar prensipte anlaşmaya vardı ve sadece son detayların netleşmesi bekleniyor.

AC Milan ve Victor Boniface arasında sözlü olarak tam anlaşma sağlandığı ifade edildi.

İMZALAR ÇOK YAKIN

Haziran ayında ilk temasların kurulduğu transfer süreci, bu hafta Milan yönetiminin hız kazandırmasıyla birlikte sonuç aşamasına geldi. Boniface'in, cuma günü itibarıyla resmen Milanlı olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI


Victor Boniface, geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı. 

 

