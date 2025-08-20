Boniface, adım adım Milan'a!

ANLAŞMA SAĞLANDI

Avrupa transfer piyasasında hareketlilik sürerken, Milan forvet hattına önemli bir takviye yapmak üzere.Alman ekibi Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Boniface için girişimlerini hızlandıran kırmızı-siyahlılar, oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.İtalya basınından yansıyan haberlere göre, Milan ile Bayer Leverkusen arasında yapılan görüşmelerde, satın alma opsiyonu yaklaşık 30 milyon Euro olarak belirlendi. Taraflar prensipte anlaşmaya vardı ve sadece son detayların netleşmesi bekleniyor.AC Milan ve Victor Boniface arasında sözlü olarak tam anlaşma sağlandığı ifade edildi.Haziran ayında ilk temasların kurulduğu transfer süreci, bu hafta Milan yönetiminin hız kazandırmasıyla birlikte sonuç aşamasına geldi. Boniface'in, cuma günü itibarıyla resmen Milanlı olması bekleniyor.Victor Boniface, geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı.