Trabzonspor'dan Paris harekatı: Renato Sanches

Trabzonspor, Paris Saint-Germain'in Portekizli orta sahası Renato Sanches için kiralama teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, Fransız kulübüyle büyük oranda anlaşma sağladı.

calendar 20 Ağustos 2025 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 17:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Paris harekatı: Renato Sanches
Kadrosuna Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Wagner Pina'yı dahil eden Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta saha transferi için gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız orta sahasına çeviren Bordo-mavililer, harekete geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

L'Equipe'nin haberine göre; Trabzonspor, Renato Sanches için PSG'ye kiralama teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, Fransız kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemek istiyor.

OYUNCU TÜRKİYE'YE DAHA YAKIN


Haberde, Yunan ekibi Panathinaikos'un da Fransız ekibine teklif yaptığı belirtildi ama son saatlerde yaşanan gelişmelerde, Portekizli ismin Türkiye'ye daha yakın olduğunu belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.

PİYASA DEĞERİ

Paris Saint-Germain ile 2027 yılına kadar sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 21 maça çıkan Sanches, Benfica ile 1 gol sevinci yaşadı.





