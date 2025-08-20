Trabzonspor'dan Paris harekatı: Renato Sanches

Kadrosuna Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Wagner Pina'yı dahil eden Trabzonspor , transfer çalışmalarını sürdürüyor.Orta saha transferi için gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız orta sahasına çeviren Bordo-mavililer, harekete geçti.L'Equipe'nin haberine göre; Trabzonspor, Renato Sanches için PSG'ye kiralama teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, Fransız kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemek istiyor.

Haberde, Yunan ekibi Panathinaikos'un da Fransız ekibine teklif yaptığı belirtildi ama son saatlerde yaşanan gelişmelerde, Portekizli ismin Türkiye'ye daha yakın olduğunu belirtildi.





28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçirmişti.





PİYASA DEĞERİ





Paris Saint-Germain ile 2027 yılına kadar sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda toplam 21 maça çıkan Sanches, Benfica ile 1 gol sevinci yaşadı.











