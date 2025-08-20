Edon Zhegrova, adım adım Juventus'a!

Juventus, Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak için yoğun şekilde çalışıyor.



Tuttosport'un haberine göre İtalyan ekibi, Lille ile anlaşmayı sonuçlandırmak için temaslarını hızlandırdı.



Juventus, 26 yaşındaki kanat için 15 milyon Euro teklif etti. Lille ise 18-20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.



Oyuncu tarafı, Juventus'a transfer için onay verdi. Tarafların, yıllık 2,5 milyon Euro + bonuslar içeren ve 2030'a kadar sürecek bir sözleşme taslağında anlaştığı aktarıldı.



Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 21 maça çıkan Edon Zhegrova, 8 gol atıp 2 de asist kaydetti.



