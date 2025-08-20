20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Edon Zhegrova, adım adım Juventus'a!

Juventus, Lille'den ayrılması beklenen Edon Zhegrova transferinde mutlu sona çok yakın.

calendar 20 Ağustos 2025 18:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Edon Zhegrova, adım adım Juventus'a!
Juventus, Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Tuttosport'un haberine göre İtalyan ekibi, Lille ile anlaşmayı sonuçlandırmak için temaslarını hızlandırdı.

Juventus, 26 yaşındaki kanat için 15 milyon Euro teklif etti. Lille ise 18-20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Oyuncu tarafı, Juventus'a transfer için onay verdi. Tarafların, yıllık 2,5 milyon Euro + bonuslar içeren ve 2030'a kadar sürecek bir sözleşme taslağında anlaştığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 21 maça çıkan Edon Zhegrova, 8 gol atıp 2 de asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
