Beşiktaş Lauriente transferinde sona yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor.
Öncelikli hedefin kanat transferi olduğunu söyleyen Serdal Adalı ve kurmayları, bu kapsamda gözlerini İtalya'ya çevirdi.
Sport Mediaset'in haberine göre siyah-beyazlılar, Sassuolo'da oynayan Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için oyuncu ile anlaşma sağladı.
KULÜPLER GÖRÜŞECEK
Edinilen bilgiler göre Beşiktaş, bugün(perşembe) İtalyan kulubü ile mali şartlarda anlaşmak için görüşme düzenleyecek.
İTALYANLAR 20 M EURO'DA ISRARCI
2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar 20 milyon Euro isterken Serdal Adalı yönetimi de oyuncunun bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.
PERFORMANSI
26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonda 34 maça çıktı ve 19 gol 6 asistlik katkıda bulundu.
