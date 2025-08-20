20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Beşiktaş Lauriente transferinde sona yakın

Kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş, Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için kulübü ile görüşecek.

calendar 20 Ağustos 2025 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Lauriente transferinde sona yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor.

Öncelikli hedefin kanat transferi olduğunu söyleyen Serdal Adalı ve kurmayları, bu kapsamda gözlerini İtalya'ya çevirdi.

Sport Mediaset'in haberine göre siyah-beyazlılar, Sassuolo'da oynayan Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için oyuncu ile anlaşma sağladı.


KULÜPLER GÖRÜŞECEK

Edinilen bilgiler göre Beşiktaş, bugün(perşembe) İtalyan kulubü ile mali şartlarda anlaşmak için görüşme düzenleyecek.

İTALYANLAR 20 M EURO'DA ISRARCI

2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar 20 milyon Euro isterken Serdal Adalı yönetimi de oyuncunun bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.


PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonda 34 maça çıktı ve 19 gol 6 asistlik katkıda bulundu.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.