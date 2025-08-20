20 Ağustos
Trabzonspor'dan Pereyra'ya 9 milyon dolar!

Trabzonspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joaquin Pereyra için Minnesota'ya bonuslar dahil 9 milyon dolar teklif etti.

calendar 20 Ağustos 2025 19:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Pereyra'ya 9 milyon dolar!
Trabzonspor, orta saha transferi için harekete geçti.

Bordo-mavili takım, MLS'te Minnesota United forması giyen Joaquin Pereyra ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Minnesota'ya bonuslar dahil 9 milyon dolar teklif etti.


Bordo-mavililer, Arjantinli orta sahaya da 3+1 yıllık kontrat önerdi.

CEVAP BEKLENİYOR

Trabzonspor, kulüp ve oıyuncuya tekliflerin ardından transfer için cevap beklemeye geçti.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Pereyra'nın kulübü ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Minnesota forması altında 31 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 3 gol attı ve 12 asist yaptı.

