Galatasaray'dan ayrıldı, yeni durağı Championship oldu: Mathias Ross

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına giren Mathias Ross'un yeni durağı belli oldu.



Nordjyske'nin haberlerine göre, 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Championship'ten düşen Plymouth ile anlaşma aşamasına geldi.



Ross'un, daha fazla forma şansı bulabileceği için Oxford, Hull City ve Sheffield Wednesday gibi kulüplerin ilgisini geri çevirdiği aktarıldı.



BEŞİNCİ ÜLKE DENEYİMİ



Ross, Plymouth'a transferiyle birlikte kariyerinde beşinci farklı ülkede forma giyecek. Daha önce NEC Nijmegen, Sparta Prag ve Galatasaray'da forma giydi.



