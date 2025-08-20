20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Galatasaray'dan ayrıldı, yeni durağı Championship oldu: Mathias Ross

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına giren Mathias Ross, İngiltere'de yeni bir durağa çok yakın. İşte haberin detayları...

calendar 20 Ağustos 2025 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan ayrıldı, yeni durağı Championship oldu: Mathias Ross
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına giren Mathias Ross'un yeni durağı belli oldu. 

Nordjyske'nin haberlerine göre, 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Championship'ten düşen Plymouth ile anlaşma aşamasına geldi.

Ross'un, daha fazla forma şansı bulabileceği için Oxford, Hull City ve Sheffield Wednesday gibi kulüplerin ilgisini geri çevirdiği aktarıldı.

BEŞİNCİ ÜLKE DENEYİMİ

Ross, Plymouth'a transferiyle birlikte kariyerinde beşinci farklı ülkede forma giyecek. Daha önce NEC Nijmegen, Sparta Prag ve Galatasaray'da forma giydi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.