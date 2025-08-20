Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına giren Mathias Ross'un yeni durağı belli oldu.
Nordjyske'nin haberlerine göre, 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Championship'ten düşen Plymouth ile anlaşma aşamasına geldi.
Ross'un, daha fazla forma şansı bulabileceği için Oxford, Hull City ve Sheffield Wednesday gibi kulüplerin ilgisini geri çevirdiği aktarıldı.
BEŞİNCİ ÜLKE DENEYİMİ
Ross, Plymouth'a transferiyle birlikte kariyerinde beşinci farklı ülkede forma giyecek. Daha önce NEC Nijmegen, Sparta Prag ve Galatasaray'da forma giydi.
Galatasaray'dan ayrıldı, yeni durağı Championship oldu: Mathias Ross
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına giren Mathias Ross, İngiltere'de yeni bir durağa çok yakın. İşte haberin detayları...
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına giren Mathias Ross'un yeni durağı belli oldu.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'dan Diogo Costa'ya teklif!
-
9
Galatasaray'dan KAP: Derrick Köhn
-
8
Fenerbahçe, Nene'yi resmen duyurdu!
-
7
Beşiktaş'tan yerli operasyonu
-
6
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i bekliyor!
-
5
Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması!
-
4
Yves Bissouma'dan sürpriz hamle!
-
3
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler!
-
2
Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat
-
1
Galatasaray'da Akanji için sıcak saatler!
- 17:16 RAMS Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı
- 17:13 Napoli'den Eljif Elmas için teklif!
- 17:09 Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı kadrosuna kattı
- 17:09 Fatih Tekke transfer hakkında konuştu
- 16:57 Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı
- 16:45 Taylan Bulut: "Hedefim şampiyonluk"
- 16:34 Trabzonspor'dan KAP: Oulai
- 16:22 Milan'da adım adım Boniface
- 16:04 Trabzonspor'dan Paris harekatı: Renato Sanches
- 15:51 Galatasaray'dan ayrıldı, yeni durağı Championship oldu: Mathias Ross
- 15:49 Nihat Mala: "Karşıyaka'sız bir lig büyük bir kayıp olur"
- 15:44 Victor Nelsson, İtalya'ya gitti!
- 15:39 Beşiktaş Lauriente transferinde sona yakın
- 15:23 Paris FC, Kevin Trapp'i transfer etti
- 15:10 Samsunspor Avrupa'da sahnede
- 15:06 Ortahisar Belediyespor'da "Avrupa Kupası" heyecanı
- 14:49 Türk futbolunun köklü kulübüne şike soruşturması!
- 14:44 Samsunspor, Atina'ya gitti!
- 14:40 Başakşehir, Avrupa kupalarında 67. kez sahne alacak
- 14:39 Nottingham Forest'ta anlaşma: Douglas Luiz
- 14:29 Berfu Cengiz, ABD Açık elemelerine ilk turda veda etti
- 14:24 A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı
- 14:15 Beşiktaş Avrupa'da 257. maçında
- 14:03 Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
- 13:58 Başakşehir Konferans'ta Craiova karşısında
- 13:58 Jayson Tatum'dan Göztepe paylaşımı!
- 13:52 Denizlispor'da Süleyman Urkay dönemi
- 13:51 Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sakatlık sorunu!
- 13:48 Karşıyaka'dan hamle: Nur Özaydınlı
- 13:45 Göztepe, İstanbul'da ilk peşinde
- 13:40 Karşıyaka'da Ömer Faruk şoku
- 13:36 Nazillispor'da büyük risk: Küme düşme!
- 13:29 Engin Fırat: "F.Bahçe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı"
- 13:29 Galatasaray'dan Diogo Costa'ya teklif!
- 13:05 Muleka resmen Konyaspor'da
- 12:46 Wizards, Skal Labissiere'i kadroya kattı
- 12:45 Stockton: "NBA oyuncularının %60'ı parasını kaybediyor"
- 12:42 NBA yöneticisi: "İkinci apron, küçük pazar takımlarını bitirecek"
- 12:40 Bulls – Giddey pazarlığında çıkmaza girildi
- 12:38 Heat, Terry Rozier'ı elden çıkarmakta zorlanıyor
- 12:38 Curry: "Warriors, bu sezon play-in'e oynamak istemiyor"
- 12:26 Basketbol Süper Ligi'nde derbi haftaları belli oldu!
- 12:24 Fenerbahçe'nin ilk Malili oyuncusu: Dorgeles Nene
- 12:24 Beşiktaş Lausanne ile karşı karşıya
- 11:47 Resmi: Leon Bailey Roma'da
- 11:42 Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler!
- 11:40 Galatasaray'da Akanji için sıcak saatler!
- 11:18 Pacers, Rick Carlisle'ın kontratını uzattı
- 11:18 John Wall emekli oldu
- 10:38 Hull City'de hedef Amir Hadziahmetovic
- 10:24 Beşiktaş'ın Lausanne kamp kadrosu belli oldu
- 10:16 Galatasaray'da Manuel Akanji gelişmesi!
- 09:47 Anderson Talisca'dan ayrılık iddialarına yanıt!
- 09:34 Beşiktaş'tan Sterling'e markaj
- 09:18 Beşiktaş'ta Sancho bilmecesi
- 08:58 Gedson Fernandes Rusya'da haftanın 11'inde
- 08:53 Galatasaray'da savunma transferinde son durum!
- 08:46 Yves Bissouma'dan sürpriz hamle!
- 08:42 Beşiktaş'ın hedefi kadro dışı
- 08:39 Christ Oulai: "Büyük bir kararlılık ve azimle geldim"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Napoli'den Eljif Elmas için teklif!
Milan'da adım adım Boniface
Nottingham Forest'ta anlaşma: Douglas Luiz
Arda Güler, Xabi Alonso'dan alkışı aldı!
İngiltere'de yılın futbolcusu Salah oldu
Arda Güler'li Real Madrid, üç puanı tek golle aldı
Mehdi Taremi, Inter U23 takımıyla antrenmanlara başlıyor
Marsilya'da Rabiot ve Rowe satış listesinde
Wolverhampton, Jackson Tchatchoua'yı kadrosuna kattı
Leeds United, lige galibiyetle başladı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|2
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|Antalyaspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|4
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|5
|Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|6
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|7
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|8
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|9
|Kayserispor
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|10
|Alanyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|11
|Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|12
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|13
|Gençlerbirliği
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|14
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|15
|Kocaelispor
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|16
|Karagümrük
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|17
|Eyüpspor
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|0
|18
|Gaziantep FK
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|0