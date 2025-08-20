Başakşehir, Avrupa kupalarında 67. kez sahne alacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı ağırlayacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 67. maçına çıkacak.



Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 66 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.



Bu müsabakalarda 100 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 90 gole engel olamadı.

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28 UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35 UEFA Konferans Ligi 30 17 9 4 61 27 TOPLAM 66 26 17 23 100 90

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

- Avrupa'da iki kez son 16 turuna yükseldi



İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.



Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.



Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.



İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.



Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.



- Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında 17. maç



Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. müsabakasına çıkacak.



Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.



Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.



- Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:



İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)



İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)



İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)



En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)



En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)



En çok maça çıkan: Deniz Türüç (35)



En çok gol atan: Edin Visca (14)



