Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev hamle!

Beşiktaş, sermaye artırımından elde edilen fonun %97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP'a bildirdi.

20 Ağustos 2025
Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev hamle!
Beşiktaş, sermaye artırımı hakkında KAP bildirimi yaptı.

Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilen fonun %97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP'a bildirdi. 

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde KAP'a yaptığı açıklamada 6 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 21.8 milyar TL'ye artırılması için pay sahiplerinin onayına sunulacağını duyurmuştu.

