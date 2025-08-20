Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev hamle!

Beşiktaş, sermaye artırımı hakkında KAP bildirimi yaptı.
Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilen fonun %97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde KAP'a yaptığı açıklamada 6 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 21.8 milyar TL'ye artırılması için pay sahiplerinin onayına sunulacağını duyurmuştu.
